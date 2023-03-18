好裝修｜浪澄灣頂樓連天台特色戶 現代簡約風裝修 打通天花引入自然光

新年要做到的是更上一層樓，追求比以往更好的生活品味，除咗單位設計之外，日常生活用品亦不容忽視！今回裝修佬帶大家參觀一個大角嘴浪澄灣1098呎頂樓連天台特色單位，戶主對品味有要求，花了3個月時間裝修，到底有何特色呢？

單位僅以白、灰、木色現代簡約風格為主調，以黑色系工業元素點綴，包括射燈路軌、吊燈、牆身裝飾、電器、磁磚，配合白色牆身、木紋地板保持平衡，使一室溫和簡潔之餘又不失型格。

而浴室方面則以黑白對比，簡潔的同時在細節位花上心思，牆身以白色細瓷磚舖砌，配上地面的深色雲石紋大瓷磚，令線條肌理更為突出，乾淨俐落。

單位本身屬特色戶，大廳樓梯可以直上天台，設計師打通天花，令自然光透入單位內，樓梯亦有玻璃幕牆做扶手位，單位更和諧通透。

最吸引的地方係單位自設一系列獨特的飲用水設備，單位內有一部由韓國製造的即冷即熱飲水機。機身只有18cm左右，纖細又節省空間。飲水機採用全新即冷即熱技術，能即時提供5種溫度的冷熱水，減少等候煲水或雪水的時間，輕輕一撳掣就飲得，絕對適合每日忙碌工作的香港人！

超方便家居配置（ 2 ）﹕ DIY 梳打水機

你喜愛飲梳打水嘛？不少人都會從外購買Sparkling Water，但其實梳打水可以輕鬆在家製造兼飲用，清水都可以秒變梳打水！只要有一部梳打水機，不再需要每次逐箱梳打水搬回家中，節省空間之餘，亦可以減少使用膠樽及鋁罐。

今次單位內自設一部由韓國製造的梳打水機，機身纖細而略帶復古感，切合單位內的家居風格。水機無需要用電，可以靈活擺放室內任何角落。這部梳打水機內有不鏽鋼出氣嘴、耐壓水瓶，比塑膠製造的耐用度高。梳打水機使用方法簡單，只需要輕輕按壓打氣，等待5秒後，清水自然會變成梳打水，而且可以按個人喜好調配各款不同口味的梳打飲品。

至於這部機可以製造多少支梳打水？其實一支CO2可以取代平常60公升梳打水，相等於平常大概120支梳打水，節省至少120支梳打水或120個罐*。另外，廠商提供CO2氣樽回收計劃，用完一個CO2樽，更可以將氣樽回收，再用折扣價更換一支新嘅CO2氣樽，環保又節省金錢。

*數據只作參考，實際情況會因使用情況及環境因素而改變