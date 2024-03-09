好裝修｜消委會接1200+單裝修投訴 建議訂立4大措施

過去七年接1,205宗投訴涉逾2億7千萬元

消委會過去七年接獲1,205宗家居裝修公司的投訴，涉及工程金額超過2億7千萬元，有見及此，消委會的「神秘顧客」由去年4月起接觸59間家居裝修公司及14個網上配對平台，索取了40間裝修公司的初步報價單，少過三成列明詳細工序及收費，另外只有三分一公司會提供初步估算。

消委會又指，接獲的投訴主要涉及裝修公司服務質素欠佳、延遲交貨、價格糾紛及保養等問題，最大一宗投訴個案的金額更高達270萬元。

消委會公布家居裝修調查研究，指過去7年接獲逾1,200宗家居裝修投訴，這些個案平均涉及23萬元，最高涉款可達數百萬元。消委會副主席彭楚夫今早在電台節目指，這類個案調停成功率僅兩成，主要因為涉及金額較大，雙方較不願意妥協，所以這類問題最好在源頭開始解決，「一開始清清楚楚，消費者想要咩，裝修公司提供咩，有實在、透明嘅價錢。」

消委會家居裝修投訴內容