好裝修｜消委會接1200+單裝修投訴 建議訂立4大措施

消委會表示，過去七年收到超過1200宗家居裝修投訴，涉及金額更加超過2億7千萬！為加強規範裝修行業，消委會提出4大措施保障屋主。
過去七年接1,205宗投訴涉逾2億7千萬元
消委會過去七年接獲1,205宗家居裝修公司的投訴，涉及工程金額超過2億7千萬元，有見及此，消委會的「神秘顧客」由去年4月起接觸59間家居裝修公司及14個網上配對平台，索取了40間裝修公司的初步報價單，少過三成列明詳細工序及收費，另外只有三分一公司會提供初步估算。
消委會又指，接獲的投訴主要涉及裝修公司服務質素欠佳、延遲交貨、價格糾紛及保養等問題，最大一宗投訴個案的金額更高達270萬元。
消委會公布家居裝修調查研究，指過去7年接獲逾1,200宗家居裝修投訴，這些個案平均涉及23萬元，最高涉款可達數百萬元。消委會副主席彭楚夫今早在電台節目指，這類個案調停成功率僅兩成，主要因為涉及金額較大，雙方較不願意妥協，所以這類問題最好在源頭開始解決，「一開始清清楚楚，消費者想要咩，裝修公司提供咩，有實在、透明嘅價錢。」
消委會家居裝修投訴內容
【消委會建議措施1：提供標準報價單範本】
消委會建議相關政府部門或行業組織訂立標準報價單範本，當中應包含標準條款，並為如何列明工程細項提出建議，作為保障消費者基本權益的「安全網」。範本亦應經廣泛諮詢後才制定，以符合行業現行的最佳做法，方便消費者清楚比較不同公司的報價單，並確保當中條款與細則是足夠而恰當的。
【消委會建議措施2：設立政府認可的認證制度】
消委會建議設立一個由政府認可的家居裝修公司認證計劃，並充分涵蓋行業的細分市場和家居裝修工程的各個範疇，讓消費者知所選擇。這建議獲部分受訪商戶歡迎，認為可防止一些害群之馬糊混過關。
【消委會建議措施3：採用具成本效益和高效率的另類爭議解決機制】
即使採納了以上兩項建議，一旦出現工程延誤或施工質素欠佳時，仍可能會發生爭議。若無法和平解決相關爭議而需在法院提起訴訟，過程既漫長又昂貴，未必符合消費者的最佳利益，更何況敗訴的商戶不一定具備經濟能力去履行判決。
所以，另類爭議解決機制較法庭訴訟更切實可行，更具成本效益及效率。
【消委會建議措施4：加強消費者教育】
大多數消費者一生中只會進行有限次數的家居裝修工程，他們普遍缺乏行業知識去處理裝修過程中所遇到的問題。消委會認為有需要正視消費者對於合約形式和重要事項所持的鬆懈態度；舉例說，在調查中，有近30%受訪者認為若工程項目有任何變動，報價單亦毋需修改，這種心態並不可取。