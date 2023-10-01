好裝修｜玻璃唔再矇查查！簡單4招輕鬆整走頑固水漬

當水蒸發之後，水中難以溶解的礦物質便會停留在玻璃表面，形成水垢。而廁所和廚房等經常用水的地方，便會極容易出現水垢。

廁所同廚房係經常用水嘅地方，如果唔定期清潔嘅話，水龍頭呢啲位置就會好容易有頑固水漬，真係令人頭都痛埋！不過用以下呢４種法寶，原來就可以超輕鬆整走呢啲千年水漬？！

當水蒸發之後，水中難以溶解的礦物質便會停留在玻璃表面，形成水垢

清理水漬方法

1. 清潔海綿

現時市面上有一些專門清除水垢的海綿，這些海綿表面的研磨粒子通常很小，可以將水垢磨走而不傷玻璃表面。不過，除水漬海綿一般體積較小，一般面對大面積的水垢不會使用這類海綿來清潔。

使用方法：使用時必需加清水當潤滑作用，並均勻施力依序刷拭玻璃面，就可清走水漬。

注意事項：但謹記若不加水潤濕研磨時缺水，玻璃便有機會刮傷。