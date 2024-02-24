好裝修｜白燈定黃燈？細數七大揀燈心法

剛剛望出窗，見到白燈同黃燈既比例竟然係「五五波」。大家係咪都係一樣？你揀燈時又會考慮什麼因素呢？今日就為大家細數七大揀燈心法，等大家都可以布置出一個最舒適的家！
七大揀燈心法:
1. 好多人揀燈光都係亂咁黎，但其實座向、牆色、燈光三者係有好密切既關係。
2. 雖然切換黃燈/白燈只需要買個燈膽，但有D燈罩係專為黃/白燈而設，同埋可以改變色溫達到燈膽本身去唔到既K數效果架！
燈泡色溫2000K：氣氛光，呈黃偏橘、亮度較低，營造舒適氛圍。
燈泡色溫3000K：黃光，適合日常房間或走廊等使用。
燈泡色溫4000K：自然光，最符合人眼視覺生理需要，讓人在清醒中又有着溫暖的感覺。
燈泡色溫5700K～6500K：白光，適合需要專注力嘅地方。
總而言之，光源溫度越高，便趨向冷色（藍），光源溫度越低，便趨向暖色（黃）
3. 咩係K數？就係色溫，燈泡色溫以K為單位，係辨別LED燈泡色係咩顏色嘅方式。其實光唔係分黃同白，正如油漆色卡，黃色都分好多種黃。裝修有要求就要了解下色溫！唔同牌子既黃白燈K數都唔同，爭少少就可以爭好遠。你睇下2700K VS 3000K既黃光分別。
4. 唔同空間，唔同需要，可以計劃搭配唔同嘅燈，例如客廳就適合用白光，令人精力集中，又能保持成個空間嘅通透，同時可搭配黃色落地燈、枱燈去營造溫馨感。而且。客廳係屋企核心，所佔面積較大，最好搭配多幾盞燈營造氛圍，令空間更有層次感。又例如廚房容易藏污納垢，明亮的白光亦可以令污垢無所遁形。加上廚房工作需要高度集中力，白光可以令住戶更加集中，減少意外發生。
而臥室及洗手間則比較適合使用暖色系燈光，在忙碌的工作過後攤在床上，柔和的黃光可以讓人放鬆。相反，白光色溫過高，會影響睡眠，干擾生物鐘。卧室是休息入睡的區域，氛圍自然需要溫暖和舒適，更何況是如廁及沐浴時身處的洗手間？
5.4000-5000K既自然光，係燈糟滲光上好之選，適宜工作又護眼。
6.3000K以下的黃光配上合適既木系燈罩會好WARM，包好訓。
7. 但要留意番實物「暖白」譯番英文又唔係warm white喎！而warm white轉換番實物又亦唔係白光喎！Warm white原來係3000K黃光！係咪好亂呢。所以都係睇K數。