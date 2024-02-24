好裝修｜白燈定黃燈？細數七大揀燈心法

剛剛望出窗，見到白燈同黃燈既比例竟然係「五五波」。大家係咪都係一樣？你揀燈時又會考慮什麼因素呢？今日就為大家細數七大揀燈心法，等大家都可以布置出一個最舒適的家！ 七大揀燈心法:

1. 好多人揀燈光都係亂咁黎，但其實座向、牆色、燈光三者係有好密切既關係。 2. 雖然切換黃燈/白燈只需要買個燈膽，但有D燈罩係專為黃/白燈而設，同埋可以改變色溫達到燈膽本身去唔到既K數效果架！ 燈泡色溫2000K：氣氛光，呈黃偏橘、亮度較低，營造舒適氛圍。

燈泡色溫3000K：黃光，適合日常房間或走廊等使用。

燈泡色溫4000K：自然光，最符合人眼視覺生理需要，讓人在清醒中又有着溫暖的感覺。

燈泡色溫5700K～6500K：白光，適合需要專注力嘅地方。

總而言之，光源溫度越高，便趨向冷色（藍），光源溫度越低，便趨向暖色（黃） 3. 咩係K數？就係色溫，燈泡色溫以K為單位，係辨別LED燈泡色係咩顏色嘅方式。其實光唔係分黃同白，正如油漆色卡，黃色都分好多種黃。裝修有要求就要了解下色溫！唔同牌子既黃白燈K數都唔同，爭少少就可以爭好遠。你睇下2700K VS 3000K既黃光分別。 4. 唔同空間，唔同需要，可以計劃搭配唔同嘅燈，例如客廳就適合用白光，令人精力集中，又能保持成個空間嘅通透，同時可搭配黃色落地燈、枱燈去營造溫馨感。而且。客廳係屋企核心，所佔面積較大，最好搭配多幾盞燈營造氛圍，令空間更有層次感。又例如廚房容易藏污納垢，明亮的白光亦可以令污垢無所遁形。加上廚房工作需要高度集中力，白光可以令住戶更加集中，減少意外發生。