好裝修｜盤點三大熱門日式裝修 設計重點大不同！

近年大熱的日式家居風，簡約實用的設計理念，既追求自然、舒適，又注重空間運用，完全符合香港快節奏的都市生活，人人渴望的平靜舒適生活空間。日式家居風重視木系質感的運用，以淺色為主調，配搭大量自然元素，營造溫暖、放鬆的家居感覺。日式家居風格種類繁多，除了傳統及現代之分，更衍生不同特色的設計元素。今次就為大家介紹三種在香港盛行的日式裝修風格：

日式禪風家居：

日式禪風的特色是簡單、自然、樸素和平靜，注重空間的利用和功能性的實現，追求舒適自然的生活方式和內心的寧靜時刻。常見的特色元素是採用大量自然材料，例如木頭、竹子、麻繩、稻草等。以簡單而具藝術感的擺設，如花瓶、茶具、日式庭院等透出舒適感。例如置富花園的單位案例，整體色彩以自然原色為主，傢俬上的原木深淺棕色、竹子的翠綠色、麻黃色的牆紙，整體呈現淡雅氛圍，點綴出清新、自然之美。

（真實裝修案例：置富花園｜南區，實用：588平方尺，價格：33萬）