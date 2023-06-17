好裝修｜盤點三大熱門日式裝修 設計重點大不同！

近年大熱的日式家居風，簡約實用的設計理念，既追求自然、舒適，又注重空間運用，完全符合香港快節奏的都市生活，人人渴望的平靜舒適生活空間。日式家居風重視木系質感的運用，以淺色為主調，配搭大量自然元素，營造溫暖、放鬆的家居感覺。日式家居風格種類繁多，除了傳統及現代之分，更衍生不同特色的設計元素。今次就為大家介紹三種在香港盛行的日式裝修風格：
日式禪風家居：
日式禪風的特色是簡單、自然、樸素和平靜，注重空間的利用和功能性的實現，追求舒適自然的生活方式和內心的寧靜時刻。常見的特色元素是採用大量自然材料，例如木頭、竹子、麻繩、稻草等。以簡單而具藝術感的擺設，如花瓶、茶具、日式庭院等透出舒適感。例如置富花園的單位案例，整體色彩以自然原色為主，傢俬上的原木深淺棕色、竹子的翠綠色、麻黃色的牆紙，整體呈現淡雅氛圍，點綴出清新、自然之美。
（真實裝修案例：置富花園｜南區，實用：588平方尺，價格：33萬）
日式無印風家居：
日式無印風家居的主打簡潔、實用，同時兼顧美感和功能性的設計理念。日式無印風家居中，常見的裝飾元素包括簡單的家具、自然的材料，簡潔的擺設和佈置。無印風的家具和擺設通常採用簡約的線條設計，注重實用性及舒適性的結合。例如海達邨的單位案例，大量採用自然材料的原色調，如木材的深淺色調、自然土色系的擺設，再配合簡潔、實用的單位設計。總括而言，日式無印風家居追求自然舒適的生活方式，讓人們在繁忙的生活中找到放鬆的空間。
（真實裝修案例：海達邨｜深水埗，實用：430平方尺，價格：40萬）
日式侘寂風（WABI-SABI）家居：
「侘寂」概念近年日本興起，代表意念是回歸自然、樸素和不完美之美，追求平凡和自然材料的原本之美，並強調時間變遷和自然變化所帶來的美感。在日式侘寂風家居中，會盡量保留自然材料、地板和牆壁的原生色澤。常見的裝飾元素包括：破損或不完美的陶瓷器皿、染布等，家具和擺設通常採用樸素的設計和材質，追求自然和簡潔的美感。例如黃金海岸的單位實例，整體空間上呈現留白和平衡感，盡量少量的傢俬及擺設，反對過於擁擠設計或裝飾過度，配合少量自然植物元素，打造出一種平衡而寧靜的室內氛圍。
（真實裝修案例：黃金海岸｜屯門，實用：590平方尺，價格：53萬）
原文網址：https://hkdecoman.com/article/56694
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