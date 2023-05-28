好裝修｜盤點5大超熱門木系設計風格 有咩重點要素？

今次裝修佬為大家介紹其中一種日式風格－木系設計，木材除咗係百搭嘅物料之外，同時都令屋企帶有一種溫暖感，多年嚟一直深受唔少港人愛戴。想營造木質感家居的你，就唔好錯過以下5個重點要素分享啦！

木系設計風格會以木材為主要物料，例如淺木質色調和深木質色調。單位如以深色木材為主調的話，看起來會帶有溫馨和諧感；如以深色木材為主調的話，又會有一種平靜沉穩的氛圍。假如單位同時運用兩種顏色，對比之下又會顯出不一樣的質感。

為了避免過多的木材質營造出混亂的感覺，牆身和傢俬在設計上普遍都會用白色作主色，除了可以加倍襯托出木系風格的感覺，同時亦可以增加到舒適的視覺美感。

假如傢俬有多重配色的話，不但會令單位變得有壓逼感，更會失去了木系風格的設計重點。因為傢俬配色上應該以單一色為主，才能為單位營造出簡約又和諧的感覺。

簡約線條設計

單位基本資料：葵青 新葵興花園 / 木系簡約風 / 100-500呎

木材的深淺色調再配合簡潔、實用的單位設計，除了能突顯木系風格的自然美感，同時也可以結合到實用性和舒適性，展現出日系風格其中一個重要元素－「純樸」。

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黃光加倍突顯日系風格

單位基本資料：荃灣 海濱花園 / 木系簡約風 / 687呎

日系風格本身就充滿著和諧溫馨感，當配上黃燈後，更能讓單位展現出溫暖、活潑的氛圍。除此之外，黃光也能點綴風格效果，同時也可以搭配到日系風格的木和竹，令燈光變得柔和。

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原文網址：https://hkdecoman.com/article/56706

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。

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