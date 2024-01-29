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地產
2024-01-29 12:47:34

好裝修｜石屎水倒坑渠有幾大件事？專家話你知兩大不可原因！

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石屎水倒坑渠有幾大件事？專家話你知兩大不可原因！

石屎水倒坑渠有幾大件事？專家話你知兩大不可原因！

近日有網民喺Facebook群組分享，有工人將疑似石屎水嘅液體倒落坑渠嘅相，網民配文「喂！喂！叫住工人叔叔唔可以倒落渠，但佢唔理，話轉頭會用水沖番佢」。不過你又知唔知點解唔可以倒石屎水落渠？會有咩影響？用水係咪可以沖番？一於搵校長Simon解答一下！

近日有網民喺Facebook群組分享，有工人將疑似石屎水嘅液體倒落坑渠嘅相

近日有網民喺Facebook群組分享，有工人將疑似石屎水嘅液體倒落坑渠嘅相

日前有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」分享一張工人在馬路邊將疑似將石屎水倒進坑渠的照片，網民指自己已叫工人叔叔不可將該類泥水倒落渠，但工人並無理會，並表示會用水「沖翻佢」。

其後，路政署向媒體證實，懷疑有工人違反相關工作指引，把清洗工具產生的污水直接倒進集水溝。 署方得悉事件後，已即時下令承建商停止有關不當行為，並要求承建商清洗可能受影響的集水溝和渠道，以及安排視像檢查以確保該段渠道運作正常。

2大不可倒石屎水落渠原因

2大不可倒石屎水落渠原因

不可倒石屎水落渠2大原因

然而，雖然大家一直都知道石屎水不能倒落水渠，但實際原因就只有少數人得知。有見及此，小編決定借此機會向校長Simon一探究竟，比大家清清楚楚知道背後原因！

2大不可倒石屎水落渠原因｜1. 積聚大量沙石

因為石泥水內會含有微細沙石，當大量石泥水倒進渠內時，沙石有機會令水渠阻塞，下雨時有機會雨水回湧，令路面出現水浸問題。如果要清埋沙石的話，只能夠派出工作人員到渠內親自執走沙石，變相極大工程。

2大不可倒石屎水落渠原因｜2. 石泥水會硬化

由於石泥水靜置一段時間會凝固變硬，一旦凝固後便很難去除。如果渠內的石泥水已硬化，就只能親自鑿爛「石屎」，但渠內的結構混凝土在一定的震幅下都有機會受破壞。

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供
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