好裝修｜細數5種常見店面地板裝修 唔同地板材質點揀好？

要開設一間餐廳，有不少事情要處理，單單裝修層面上足以令人頭痛，今回裝修佬就講講店面地板裝修。坊間能夠選取為餐廳店面的地板材質眾多，令人花多眼亂，若以美觀為前題的話，選擇就更多；而若店面想以多功能為重點，馬上看看以下有甚麼地板可以選擇啦！
常見店面地板選擇（1）﹕塑膠地板
如果想以施工簡單、價錢便宜為原則的話，建議選擇塑膠地板。這是一直受到商業店面歡迎及使用的地板材質，CP值甚高，只要地方平整，就可以直接將塑膠地板舖砌上去，無需要拆除。不過，塑膠地板始終是一分錢、一分貨，他並非防水、防潮、防刮的選擇，質感一般，不太耐用，只是適合預算較低的小店使用。
常見店面地板選擇（2）﹕瓷磚
瓷磚是另一種非常符合商業店面的選擇，不單款式眾多，隨便能找到各式各樣的瓷磚類別，瓷磚通常十分耐用，也容易清理。舖砌瓷磚時，需要把原本的地面拆除，才可以重新舖設新的瓷磚，施工較複雜。而瓷磚地面有水漬時，就會容易使人滑倒，所以餐廳則不太適宜選擇以瓷磚舖砌地板了！
常見店面地板選擇（3）﹕水泥粉光
近年侘寂風流行，不少店面都會採用極簡風格，選用水泥粉光的店面成為大熱之選，以水泥粉光作地板，最大優點是容易打理，塗上面漆即成。水泥粉光擁有水泥的自然紋理，風格簡單，十分耐看，不單容易清潔，而且通常是一個合理的價錢。不過，水泥粉光也有一定缺點，就是用久了會出現起沙和裂痕，到時候可能需要修補和翻新，或者租約期滿時轉換地址。
常見店面地板選擇（4）﹕SPC 石塑地板
而SPC 石塑地板其實是木地板風格的一種，只是並非實木地板的材質，因為當中混合了石灰與PVC。SPC 石塑地板有實木地板的紋路，價錢比實木地板低廉，卻比實木地板防水、防潮，而且超耐磨，在春天潮濕天氣都適合選用，施工容易之餘亦十分耐用。不過，SPC 石塑地板較實木地板硬，如果每天被高頻率重壓的話，也有可能會產生縫隙。
常見店面地板選擇（5）﹕磨石子
還有一款是磨石子，這款也是便宜又耐用的選擇，一般價錢都很實惠，不過施工時需要完全拆除，等同舖砌瓷磚。磨石子未必是容易配搭的選擇，配搭時最好先詢問設計師的意見。
看完上述5種常見的地板選擇後，你對店面的地板材質有想法了嗎？事實上，只有好好把握材料，就可以有好的店面裝修，你想要便宜一點，還是美觀一點，抑或是CP值較高的，也是自己的選擇。
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