熱門搜尋:
施政報告2023 周天瑜 國泰航空 重陽節 SOGO Thankful Week 2023 莎莉蛋糕 以巴衝突 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-21 20:00:00

好裝修｜自己公仔自己洗！教你3招DIY洗公仔

分享：
好裝修｜自己公仔自己洗！教你3招DIY洗公仔

好裝修｜自己公仔自己洗！教你3招DIY洗公仔

唔少小朋友都有抱公仔瞓嘅習慣，不過唔定期清洗，隨時引滋生大量細菌，甚至皮膚敏感等問題！日本知名公仔製造商Sekiguchi早前就分享咗毛公仔嘅正確清洗方法和步驟，各位家長記得都要睇睇啦～

可水洗毛公仔｜清潔方法

步驟一：首先在盆內裝滿氏30度以下的清水，再加入適量的中性洗衣液，輕輕清洗毛公仔。

步驟二：然後更換一盤全新的清水，將公仔上的洗衣液沖洗乾淨，再用毛巾按壓公仔排走水分；避免擠壓公仔，以免變形。

步驟三：在通風良好的地方晾乾公仔。

注意事項：必須確保公仔完全乾透，否則有機會出現異味，而且更會滋生細菌。

Ad Block
可水洗毛公仔｜清潔方法 可水洗毛公仔｜清潔方法 可水洗毛公仔｜清潔方法

不可水洗毛公仔｜清潔方法

對於其他不可水洗的毛公仔，製造商「Sekiguchi」指一般不建議在家自行清洗，因布料清洗後可能會因為收縮而影響質感，填充物不均勻亦會導致無法保持原來的形狀。

不可水洗毛公仔｜清潔方法

不可水洗毛公仔｜清潔方法

梳打粉清潔法

日本生活資訊平台「YOURMYSTAR」亦曾分享不需用水清洗毛公仔的方法。

步驟一：將毛公仔放入膠袋後，再將梳打粉均勻地撒在毛公仔上，之後再靜置公仔約30分鐘以發揮梳打粉的除臭效果。

步驟二：待30分鐘過後，便可以用吸塵機吸走梳打粉，而毛公仔亦會變得煥然一新。

梳打粉清潔法

梳打粉清潔法

粗鹽清洗法

除了用梳打粉清潔之外，用粗鹽都可以毋須用水消洗，5分鐘便完成清潔！

步驟一：首先，將一包粗鹽全倒進膠袋中，並放入毛公仔，之後再用橡筋把膠袋的開口位封實。

步驟二：確保開口位已密實之後，可以輕輕搖動膠袋約 35分鐘，讓粗鹽發揮作用，將公仔絨毛塵埃帶走。

步驟三：待5分鐘過後，可以將膠袋內的毛公仔取出，並掃走毛公仔表面的粗鹽，這樣便大功告成了！

注意事項：若在鹽粒中會發現黑色粒狀物體是毛公仔上的塵埃，屬正常現象。

粗鹽清洗法

粗鹽清洗法

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供
裝修佬網站於 2015 11 月上線， 致力為傳統裝修業界帶來變革，引領行業發展，令香港沒有麻煩/爛尾的裝修！根據第三方平台數據統計，裝修佬網站自上線到目前一直為全港人流量第一的裝修平台。裝修專欄每週為你提供最新裝修資訊，涵蓋裝修新聞、趣事，DIY 技巧，工具及家品推介等內容；裝修電視提供多元化裝修/家居影片及媒體資訊，每週為您放送實用資訊。
裝修佬 Facebook
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受