好裝修｜自己公仔自己洗！教你3招DIY洗公仔

唔少小朋友都有抱公仔瞓嘅習慣，不過唔定期清洗，隨時引滋生大量細菌，甚至皮膚敏感等問題！日本知名公仔製造商Sekiguchi早前就分享咗毛公仔嘅正確清洗方法和步驟，各位家長記得都要睇睇啦～ 可水洗毛公仔｜清潔方法 步驟一：首先在盆內裝滿氏30度以下的清水，再加入適量的中性洗衣液，輕輕清洗毛公仔。 步驟二：然後更換一盤全新的清水，將公仔上的洗衣液沖洗乾淨，再用毛巾按壓公仔排走水分；避免擠壓公仔，以免變形。 步驟三：在通風良好的地方晾乾公仔。 注意事項：必須確保公仔完全乾透，否則有機會出現異味，而且更會滋生細菌。

不可水洗毛公仔｜清潔方法 對於其他不可水洗的毛公仔，製造商「Sekiguchi」指一般不建議在家自行清洗，因布料清洗後可能會因為收縮而影響質感，填充物不均勻亦會導致無法保持原來的形狀。

梳打粉清潔法 日本生活資訊平台「YOURMYSTAR」亦曾分享不需用水清洗毛公仔的方法。 步驟一：將毛公仔放入膠袋後，再將梳打粉均勻地撒在毛公仔上，之後再靜置公仔約30分鐘以發揮梳打粉的除臭效果。 步驟二：待30分鐘過後，便可以用吸塵機吸走梳打粉，而毛公仔亦會變得煥然一新。

梳打粉清潔法

粗鹽清洗法 除了用梳打粉清潔之外，用粗鹽都可以毋須用水消洗，5分鐘便完成清潔！ 步驟一：首先，將一包粗鹽全倒進膠袋中，並放入毛公仔，之後再用橡筋把膠袋的開口位封實。 步驟二：確保開口位已密實之後，可以輕輕搖動膠袋約 3至5分鐘，讓粗鹽發揮作用，將公仔絨毛塵埃帶走。 步驟三：待5分鐘過後，可以將膠袋內的毛公仔取出，並掃走毛公仔表面的粗鹽，這樣便大功告成了！ 注意事項：若在鹽粒中會發現黑色粒狀物體是毛公仔上的塵埃，屬正常現象。

粗鹽清洗法