好裝修｜裝修公司必睇法律知識！被客人質疑施工手法？2招處理被不合理拒收貨事宜

從戶主的角度來說，戶主認為自己以往都是這樣做，也沒有造成淤塞情況，這個情況在全屋裝修後才出現，而且屬保養期內發生的事，裝修公司應該要承擔保養責任，負責解決淤塞問題。

從裝修公司的角度來說，裝修公司或許認為施工已很好，師傅亦很專業，全屋裝修半年後才有淤塞問題，可能是大廈問題或人手操作問題。比如是戶主將所有廚餘倒進去，結果造成淤塞，這個原因不可能由裝修公司負責任。

如果客人在全屋裝修正式起貨後，大概半年時間，才說渠管淤塞，去水去得很慢，然後請裝修公司來跟進，並向裝修公司索償，到底是誰的責任，又有沒有道理呢？

在網上芸芸資訊中，很多裝修話題都是從客人角度出發，那裝修公司一旦遇上不合理的客人時，應該怎樣做呢？今回裝修佬就從裝修公司角度看看，若裝修公司被客人質疑施工手法、或者被不合理拒絕收貨，馬上就教大家2招應對這個問題！

一般爭拗處理手法﹕找公證行

目前，很多戶主和裝修公司出現爭拗時，可能會找公證行處理，查看是誰的問題。但其實公證行未必可以完全判斷誰是誰非，到底出於用家還是裝修公司的手工，即使公證行也未必一定可以判定責任所在。

例如是廚房的枱面石爆裂，是家庭僱傭踏上去，抑或是裝修時枱面做得不夠平，受到壓力才會爆裂呢？又或者戶主經常煲燉品，令廚房枱面石受熱過量而爆裂呢？

裝修佬建議﹕裝修爭拗解決方法

事實上，當正式起貨之後出現一些小問題，一般裝修公司都不介意協助處理。不過，一旦牽涉到重大成本時，自然會出現爭拗。

戶主方﹕舉證責任

在爭拗問題上，裝修公司和戶主都要知道兩個法律原則。第一，若戶主要將一個懷疑是因裝修公司施工而出現的問題，而未必與裝修公司有關的事去索償的話，戶主一方有舉證責任，需要提供合理的追索根據，以舉證為甚麼與裝修公司有關係。

公司方﹕排除責任

若裝修公司想排除自己的責任，則需要提出一些資料或根據，去證明自己用了合理的專業和謹慎態度來提供服務。例如裝修公司在買料的時候，有單有據，有商戶的資料，證明自己在買料的程序上怎樣做。

第二，在施工的過程中，很多公司都不會就每一個項目來拍攝關鍵的相片，去證明自己已妥善完成那項工作。而事實上，這一點是很重要的，一方面可以看到起貨的質素，另一方面亦同時證明了一個正式的驗收過程。

故此，在無法判定責任或誰是誰非的情況下，遇上爭拗的時候，就要看雙方的理由，或根據哪一方有比較強的理由。

原文網址： https://hkdecoman.com/article/56675

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。

裝修佬網站於 2015 年 11 月上線， 致力為傳統裝修業界帶來變革，引領行業發展，令香港沒有麻煩/爛尾的裝修！根據第三方平台數據統計，裝修佬網站自上線到目前一直為全港人流量第一的裝修平台。裝修專欄每週為你提供最新裝修資訊，涵蓋裝修新聞、趣事，DIY 技巧，工具及家品推介等內容；裝修電視提供多元化裝修/家居影片及媒體資訊，每週為您放送實用資訊。

裝修佬 Facebook： https://www.facebook.com/hkdecoman