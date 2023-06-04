好裝修｜裝修完工後入伙前要留意！5大清潔盲點不容忽視

新居裝修勞心勞力，裝修後還要面對一大堆清潔「手尾」，只需簡單抹乾淨表面就足夠？答案是肯定不夠的！通常在裝修過程中會產生大量的灰塵、刷漆、水泥、木屑等廢物，它們不只會殘留在家中看得到的表面，更會隱藏在一些看不見的「窿窿罅罅」位置。如果裝修後的第一次清潔做得不夠徹底，好可能會有潛伏的環境及健康問題。 在進行裝修後清潔時，一定要特別留意以下 5 大清潔盲點： 裝清盲點（ 1 ）： 電箱位 裝修期間，電箱被覆蓋在裝修材料後面，容易被油漆或灰塵所沾染。而且電箱通常處於隱蔽位置，例如走廊角落，容易被忽略。另外電箱上有很多角落和縫隙，容易藏污納垢，箱中更有通電線路和開關，需小心清潔避免觸電。電箱清潔困難重重，需要花費更多時間和精力。

裝清盲點（ 2 ）： 櫃頂和櫃內角落 相較於地面和桌面等容易被看到和接觸到的表面，櫃頂通常處於比較高的位置，難以經常接觸。另外清潔櫃頂的難度較高，需要使用梯子爬高打掃，再加上一般人不會習慣性地清潔櫃頂，所以容易被忽略。而櫃內角落則因為空間狹窄，加上大量角落和縫隙，清潔成本較高。