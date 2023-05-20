好裝修｜裝修爛尾有得避 3大要點你要知！

不少人裝修前，最怕就是遇到裝修爛尾的情況。早前節目東張西望聯絡了我們評價一宗村屋裝修爛尾的情況，苦主在裝修未完工的情況下更要再額外付款50萬大筆金額！今次就等裝修佬教大家３大注意要點，完美避開隱藏裝修黑店！
案例分享﹕
我們早前收到一宗村屋裝修爛尾的情況，事源是戶主由從事判頭的熟人介紹，承接了一單裝修工程，戶主在付款後便開始翻新單位，怎料作為判頭的熟人在工程期間發現有問題，於是他便換了整個裝修師傅班底。結果，新班底接手後，戶主竟要再額外付款５０萬，然而單位只有少部分地方是完成施工。
爛尾責任歸誰負責？
有不少人經歷爛尾情況時，都不知應該向判頭抑或是裝修師傅追究責任。以這個案例為例，單位的去水位設計的問題，真的是裝修師傅經驗不足的問題嗎？
以我們的經驗之談，只有很少情況是師傅經驗不足，更多情況是判頭和裝修師傅有金錢糾紛，而師傅罷做後，判頭只能重覓新的師傅班底處理「手尾」，結果新接手的師傅除了要完成單位的裝修外，更要處理上一手師傅有出現問題的地方，導致情況愈來愈複雜。
完美避開裝修爛尾３大注意要點
1. 簽報價單前看清每項收費
有裝修公司在發出報價單時，雖然會將客戶要求和希望配有的傢俬全寫進報價單，惟有部分傢俬卻「有名無實」，報價項目就只有傢俬名稱，但就沒有列明價錢，目的是刻意讓戶主感覺相比其他公司下，報價單更加便宜。結果在施工完畢後，裝修公司便會再次發出第二次報價單，再通知戶主將漏報項目進行付款，結果戶主便有機會要付款更多金額。
若不幸遇上裝修黑店出現爛尾情況的話，轉用另一間裝修公司又有機會用同一招式，導致「漏報再漏報」，戶主要付的金額便會愈滾愈大。
2. 比較不同裝修公司的報價單
戶主在進行裝修前，一定要找多於一間裝修公司，在確保項目沒有漏報的情況下，再同時比較多間公司的報價單內容。這樣一來，戶主便可以進行到價錢比較，不會出現要再額外付錢的情況。
3. 工程期間必須保持謹慎心態
一旦開始工程後，戶主不能抱著「不用理會」的心態，反而需要保持謹慎。一旦出現隱性爛尾情況，如師傅常不出現、聯絡不上判頭等，這時戶主便要做一個全面的檢討，確保工程能完成。否則，戶主已持手第一份合約的情況下，再簽署第二份合約的話，便會同時持手兩份「負債」，當出現爭拗情況的話亦會十分麻煩！
原文網址：https://hkdecoman.com/article/56692
本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。
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