好裝修｜裝修爛尾有得避 3大要點你要知！

不少人裝修前，最怕就是遇到裝修爛尾的情況。早前節目東張西望聯絡了我們評價一宗村屋裝修爛尾的情況，苦主在裝修未完工的情況下更要再額外付款50萬大筆金額！今次就等裝修佬教大家３大注意要點，完美避開隱藏裝修黑店！ 案例分享﹕ 我們早前收到一宗村屋裝修爛尾的情況，事源是戶主由從事判頭的熟人介紹，承接了一單裝修工程，戶主在付款後便開始翻新單位，怎料作為判頭的熟人在工程期間發現有問題，於是他便換了整個裝修師傅班底。結果，新班底接手後，戶主竟要再額外付款５０萬，然而單位只有少部分地方是完成施工。

爛尾責任歸誰負責？ 有不少人經歷爛尾情況時，都不知應該向判頭抑或是裝修師傅追究責任。以這個案例為例，單位的去水位設計的問題，真的是裝修師傅經驗不足的問題嗎？ 以我們的經驗之談，只有很少情況是師傅經驗不足，更多情況是判頭和裝修師傅有金錢糾紛，而師傅罷做後，判頭只能重覓新的師傅班底處理「手尾」，結果新接手的師傅除了要完成單位的裝修外，更要處理上一手師傅有出現問題的地方，導致情況愈來愈複雜。