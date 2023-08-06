好裝修｜裝修、維修騙局層出不窮 破解騙徒5大常用手法！

香港舊樓多，自然樓宇維修問題都多。最近接連有戶主家中出現漏水情況，找了聲稱「低價、快捷處理」的防水公司進行維修，怎料不幸墮入騙局，漏水問題不但沒有解決，而且愈來愈嚴重。有見及此，裝修校長Simon為大家整合了黑店名單，更詳盡拆解５大常見行騙手法，幫大家避開中伏陷阱！

裝修、維修 騙局共通點：

1.無公司註冊、無營業地址、收付款無單據、數以百計的公司廣告專頁均為新開設、由AI假人讀稿，不斷被舉報、不斷再開新。

2.宣傳內容均是用機器探測漏水，然後每次都建議用同一方式「高壓打針注射防水劑」進行維修。

3.先聲稱按照所耗用的物料數量收費，戶主必問一般會用多少，騙徒便會訛稱一般用料不多云云。先報價料錢$380/斤或$480/斤（相關物料在淘寶售$4/斤），然後在現場施工時，就一下注入40斤物料，向戶主索取費用$2萬多元，比拆掉地台重鋪瓷磚造防水還要貴上一倍。

4.而由於施工方式錯誤，除了無助防水，更會導致地磚即時谷起甚至爆裂。

5.當事主報警，警方不會受理，因苦主的確與騙徒約定了按物料收費、且已付款，事主亦無法對不知名號、沒負責人、地址亦虛構的「公司」進行民事索償……

這類行騙廣告始於今年中旬，當時大眾仍不知道這些防水廣告的真偽。裝修學院察覺問題後，便於6月7日出帖

公開其行騙手法。一些懂得工程的網友亦直指，不問情由就以打針方式治漏水，即使沒有收取天價的問題，本身施工手法亦不可取。