好裝修｜裝修、維修騙局層出不窮 破解騙徒5大常用手法！

香港舊樓多，自然樓宇維修問題都多。最近接連有戶主家中出現漏水情況，找了聲稱「低價、快捷處理」的防水公司進行維修，怎料不幸墮入騙局，漏水問題不但沒有解決，而且愈來愈嚴重。有見及此，裝修校長Simon為大家整合了黑店名單，更詳盡拆解５大常見行騙手法，幫大家避開中伏陷阱！
這類防水維修廣告，都是騙局！
裝修、維修騙局共通點：
1.無公司註冊、無營業地址、收付款無單據、數以百計的公司廣告專頁均為新開設、由AI假人讀稿，不斷被舉報、不斷再開新。
2.宣傳內容均是用機器探測漏水，然後每次都建議用同一方式「高壓打針注射防水劑」進行維修。
3.先聲稱按照所耗用的物料數量收費，戶主必問一般會用多少，騙徒便會訛稱一般用料不多云云。先報價料錢$380/斤或$480/斤（相關物料在淘寶售$4/斤），然後在現場施工時，就一下注入40斤物料，向戶主索取費用$2萬多元，比拆掉地台重鋪瓷磚造防水還要貴上一倍。
4.而由於施工方式錯誤，除了無助防水，更會導致地磚即時谷起甚至爆裂。
5.當事主報警，警方不會受理，因苦主的確與騙徒約定了按物料收費、且已付款，事主亦無法對不知名號、沒負責人、地址亦虛構的「公司」進行民事索償……
這類行騙廣告始於今年中旬，當時大眾仍不知道這些防水廣告的真偽。裝修學院察覺問題後，便於6月7日出帖
公開其行騙手法。一些懂得工程的網友亦直指，不問情由就以打針方式治漏水，即使沒有收取天價的問題，本身施工手法亦不可取。
裝修學院校長Simon在節目專訪中指出：
1. 雖然小型維修有到現場才報價的做法，但相關工程計法是有標準的，例如打針工程會按針頭收費，不可能按物料收費、以「斷斤秤」藥水的方式「實報實銷」。因為打針處理的是幼細縫隙，企缸而言最多只能打1-2kg左右，而且物料本身也不值錢。
2. 打40斤會膨脹的物料到地台，一來並無承托結構的能力，二來會導致瓷磚谷起，三來會出現誇張的造價。40斤即24升藥水，以每斤$480計算，費用為$20,000+。
3. 如果想保障自己，固然不要同意支付無上限的「材料錢」。要不先進行報價，要不先議定好工序，全部有白紙黑字或WhatsApp作準，以免到時口同鼻拗。
裝修學院繼續亦在「裝修中伏大全（裝修學院）」Facebook專頁聲討這種行騙手法，但這類廣告不但沒減少，反而有加劇跡象，物料索價最高更達$980，以致施工收費高達6萬多元。不少人都聲稱曾經中伏。
直至七月，有版主報料指，騙徒在澳門進行類似行騙手段，並已有人被司警抓獲提告。報導中提到：「司警偵破兩宗有關連的勒索、犯罪集團和相當巨額詐騙案，五名本地及內地男女疑假扮處理樓宇滲漏水的專家，其中三名男女涉及兩案。他們在網上登廣告，以低價、快捷處理樓宇滲漏問題作招徠，然而開工後即大幅調升價格，有事主更遭勒索，施工只是裝模作樣，所採用「防水漿」根本不能防滲漏。」
一個月後，電視台再次通知學院，再有戶主中招，手法基本與上次一樣，而地台在施工後即日已經爆起。媒體更影低了相關公司使用的物料，是一種透明固化物，稱為「水固化注漿料」。
我們在網上找到這種物料，每斤物料售價約$4，查問下，店主亦承認過份灌注地台，會有磁磚爆起的危險。
然而，由於香港仍未目任何執法行動，受害人仍然求助無門。相關行騙廣告卻見不斷推陳出新。先是翻譯成英文，再是本地化名字招徠，但其圖片和手法仍是同出一轍。
（一）尋找水源，判斷漏水問題
首先，解決漏水問題前，必須先找到水源。
（二）就漏水情況選擇切合自己需要的施工方式
一旦確認地台漏水，戶主可以按具體情況，選擇大執、中執或者細執。
#注意，無論是灌漿用的英泥沙漿，還是打針用的針水，物料都並不值錢，因此以上費用主要計算師傅人工，而按其營運方式，不同師傅收費有50%以內的差異屬於正常。