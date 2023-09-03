好裝修｜避免中伏！租工廈6大注意事項你要知

香港地舖租金貴，旺區寫字樓又貴，所以有唔少創業人士都揀租用商廈/工廈studio。不過如果無經驗咁租studio好易中伏！所以一齊睇下裝修佬為大家整合要注意嘅6大事項啦～
1. 改動室內規劃前詢問業主
不同的營運都對空間規劃都有一定的需要，例如賣衣服的店舖就可能需要更衣室；蛋糕工作坊就可能需要抽氣扇，不過緊記在規劃空間前詢問業主是否可以進行改動，因為部分studio禁止租客擅自改動室內的設計，即使改動不大，也有可能違反了合約條款。
2. 切勿擺放過多傢俬
不少創業人士貪圖方便都會在studio裡添置傢俬，在工餘時間爭取時間休息。不過政府部門巡查工廈時若發現租客擺放過多傢俬，有機會違反工廈的使用條例及抵觸法律，同時亦為免火警發生時妨礙逃生及疏散。
3. 留意工廈是否有貨用升降機
如果閣下的業務經常要上落貨的話，就需要留意工廈是否有貨用升降機。同時也要留意數量是否足夠，因有機會很多人同時使用，這樣就會加長等待的時間，始終經營自己生意分秒必爭。
4. 檢查流動網絡收訊
香港仍有不少老舊工廈，而這些工廈基於大廈結構而無法安裝光纖，因此在租用studio前緊記測試工廈的網絡訊號是否接收良好。
5. 檢查是否需要申請「地契豁免書」
部分工廈只可從事工業用途，例如儲貨，中央工場等，若閣下打算租studio營運零售或娛樂等其他用途的話，便需要先持有地政署簽發的「地契豁免書」。若租戶被政府部門發現，租客須在 28 天內搬走並還原單位。
6. 租用高層單位較安靜企理
為方便上落貨，不少公司都會選用工廈低層單位作貨倉，而搬貨出出入入都會長期產生噪音。所以我們建議若非租studio作存貨之用，最好選擇高層單位，除了較靜，空氣也較流通。