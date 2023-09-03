好裝修｜避免中伏！租工廈6大注意事項你要知

香港地舖租金貴，旺區寫字樓又貴，所以有唔少創業人士都揀租用商廈/工廈studio。不過如果無經驗咁租studio好易中伏！所以一齊睇下裝修佬為大家整合要注意嘅6大事項啦～

1. 改動室內規劃前詢問業主

不同的營運都對空間規劃都有一定的需要，例如賣衣服的店舖就可能需要更衣室；蛋糕工作坊就可能需要抽氣扇，不過緊記在規劃空間前詢問業主是否可以進行改動，因為部分studio禁止租客擅自改動室內的設計，即使改動不大，也有可能違反了合約條款。