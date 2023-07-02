好裝修｜2023裝修最新價格參考！裝修前7個細節要注意

以下是各項工序的參考價錢，數據來自我們裝修佬配對裝修的數據。但當然，最準確還是搵裝修師傅上門度尺報價啦！

唔少戶主買到新樓之外都要做裝修，但係裝修又「無公價」，究竟報價單有咩細節要留意？今次裝修佬就比大家睇睇2023裝修最新價格參考，幫你做個精明消費者！

*以上是根據裝修佬過往數據而製成的大約價格，如有疑問或查詢，可再聯絡我們～

裝修報價有咩細節需要注意？

1. 比較報價單上的字眼和價錢

在裝修前，我們建議戶主先取得比較兩至三份報價單，再觀察項目字眼上有沒有分別。因為裝修公司在發出報價前不會進行事前溝通，因此不會一同漏報項目，在比較之下便能分辦差別。

假如A報價單寫「全屋換喉」，B報價單寫「換喉到水錶」，而因為水錶在屋的外面，所以B報價單包含出A報價單漏報的項目。

2. 應該去到咩階段先要比錢？

當然是完成後才付款～在簽報價單前緊記不要簽第幾天工作天付費，或者在哪個工序開始前付款。