好裝修｜2023裝修最新價格參考！裝修前7個細節要注意

唔少戶主買到新樓之外都要做裝修，但係裝修又「無公價」，究竟報價單有咩細節要留意？今次裝修佬就比大家睇睇2023裝修最新價格參考，幫你做個精明消費者！
2023裝修報價單價錢
以下是各項工序的參考價錢，數據來自我們裝修佬配對裝修的數據。但當然，最準確還是搵裝修師傅上門度尺報價啦！
*以上是根據裝修佬過往數據而製成的大約價格，如有疑問或查詢，可再聯絡我們～
裝修報價有咩細節需要注意？
1.比較報價單上的字眼和價錢
在裝修前，我們建議戶主先取得比較兩至三份報價單，再觀察項目字眼上有沒有分別。因為裝修公司在發出報價前不會進行事前溝通，因此不會一同漏報項目，在比較之下便能分辦差別。
假如A報價單寫「全屋換喉」，B報價單寫「換喉到水錶」，而因為水錶在屋的外面，所以B報價單包含出A報價單漏報的項目。
2.應該去到咩階段先要比錢？
當然是完成後才付款～在簽報價單前緊記不要簽第幾天工作天付費，或者在哪個工序開始前付款。
3.起貨日期不包括報漏及不可控力因素
很多公司會以工作天計算起貨日期，但究竟計不計星期六日？計不計八號風球？因此，必須與裝修公司說明清楚這些不可控因素延長的準則，以及延誤的罰則。
4.附加費用是如何計算？
裝修期間會不會不斷有很多附加收費呢？例如在造櫃期間加一塊層板，或加多一個抽屜，這些細節必須先在工程進行前與裝修公司釐清。當然～如果經裝修佬平台做裝修的監察底下，我們可以確保到裝修公司是合理收費以及清楚列明各位報價！
5.注意是否有任何特殊條款
部分戶主因為條款(Terms and Condition)太長，因此沒有仔細閱讀。但其實愈長，愈需仔細閱讀！
6.裝修出現爭論，是否需要「法庭見」？
除了「法庭見」，戶主亦可以聯絡公證行處理爭議事項。而我們平台則選用了一個高效仲裁機制處理，有效避免「小額、訴訟、收數、停工」這４大風險！
7.要主動詢問裝修公司為何有漏報項目
假如戶主看完報價單項目後有不解的地方，就可以叫師傅現場說明項目會如何收費，有機會師傅漏報了也不定！
原文網址：https://hkdecoman.com/article/56750
本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。
裝修佬網站於 2015 年 11 月上線， 致力為傳統裝修業界帶來變革，引領行業發展，令香港沒有麻煩/爛尾的裝修！根據第三方平台數據統計，裝修佬網站自上線到目前一直為全港人流量第一的裝修平台。裝修專欄每週為你提供最新裝修資訊，涵蓋裝修新聞、趣事，DIY 技巧，工具及家品推介等內容；裝修電視提供多元化裝修/家居影片及媒體資訊，每週為您放送實用資訊。
裝修佬 Facebook： https://www.facebook.com/hkdecoman