好裝修｜4招超實用空間放大術 瞬間細屋變大屋！

香港出名單位細，大家都會諗方法令屋企空間感增加。唔少人都會斷捨離，但斷完又要再斷，沒完沒了！所以其實由裝修入手先係最有效。今日就等裝修佬話你知超實用空間放大術！ 1. 以淺色調作主色 用色其實十分影響空間感，如米色、白色等的淺色調是「膨脹色」，令視覺對物體產生放大及後退的錯覺，所以於空間最大平面面積使用，就能產生空間放大的視覺。 另一方面，淺色調相對深色調更能反射光線，引入自然光的話會使空間感覺更明亮，同樣有放大的效果。

以淺色調作主色

【裝修佬貼士】 如果想用顏色擴大空間，又不想全部牆身同一種顏色太單調，不妨考慮選一幅牆作淺色調或相對中性的柔和色調的特色牆，然後傢俱，地板也能用點綴的方式挑選一至兩件比牆身色更中性的柔和色的產品，這樣就不會沉悶同時又有層次感。 2. 善用屋內燈光 自然的陽光光線可以讓單位感覺更大，另外也可以選用輕薄的窗簾，讓更多的陽光照射室內。除此以外，在設計時避免使用傳統天花板燈﹐令光線過於集中，影響單位空間感。

善用屋內燈光

3. 使用反光物品 鏡面增加空間感相信大家也不陌生，因為它可以讓人有增多了空間的錯覺，其實除了鏡子，玻璃、亞加力膠、反光漆料及金屬等亮面、通透感強的建材也有同樣效果。

使用反光物品

4. 小心選擇傢俬擺設 傢俬都會間接影響家居空間感的重要建材之一，以下數點也能助你找到合適增加空間感的傢俬。 選擇有細腳的傢俬 有細腳的傢俬會讓人有種輕盈感，下方的空間沒有那應累贅，例如日本與北歐風的傢俱經常是有腳設計的，營造輕盈感，同時拉高整個空間的視覺效果。 選購低矮傢俬 低矮的傢俬可以營造出天花板更高錯覺，站起來時視線所及處便會顯得寬敞，另外配合選擇淺色、穿透性強、輕盈、柔軟的款式，自然能大大提升空間感 選用功能性傢俬 盡量減少傢俬數量及體積，盡量考慮一物多用，例如茶几加工作桌、可摺疊及收納的椅子，另外也可直接考慮使用收納櫃作為間隔牆，既可用作收納，又可劃分空間。