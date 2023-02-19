好裝修｜5招教你判斷「裝修黑店」！睇清真相避免裝修爛尾

很多人裝修的時候，最怕的是遇上裝修黑店，令裝修爛尾，想要減低裝修爛尾風險應該如何是好呢？事實上，裝修時爛尾線索就已經有跡可尋，今回裝修佬就教你認清真相，為大家分析需要注意的地方，至少可以盡力減低遇上裝修黑店的機會。
隱藏線索（1）﹕「三無」公司
第一個隱藏線索是看清楚裝修公司是否一間「三無」公司，所謂的三無公司是指「無商業登記」、「無起貨單位」、「無公開資料」。
若裝修公司並無商業登記，代表無論發生甚麼事，都無法控告它；而無起貨單位即是沒工作，未埋班的意思；至於無公開資料則最簡單明瞭，就是在網頁上或實體店都沒有這間裝修公司的資訊。
隱藏線索（2）﹕東主有破產記錄
第二個隱藏線索是東主曾經有破產記錄，據資料顯示，以往曾有騙徒個案每5年破產一次，當事人並非不懂得做工程，只是每5年就過了法例期限，所以當事人會一次過接很多工程，收錢之後自然全部走數；或者當事人只賺訂金，即使每單只有10萬，接10單工程之後就有100萬了。
隱藏線索（3）﹕公司有官司纏身
第三個跡象是東主或公司有官司纏身，根據資料顯示，不少公司在「爆煲」之前，都有6至7單公司纏身，並在相關資料庫中記錄了大量街數。所謂的官司包括有控告人的小額或被人追數當中，與剛才提及的破產記錄一樣，都是隱藏的爛尾線索之一。
如果你不懂得查找公司資料，真的想要詳細查清楚公司背景資料，可以找查察公司調查，可以一次過為你查證東主及公司過去的記錄。
隱藏線索（4）﹕東主有古怪條款
第四個隱藏線索是看看東主是否有一些古怪條款，簡單來說，就是其他裝修公司都沒有的條款而這間公司卻列出來的條款。
若是連繫到付款期或者附加費，必須特別留意清楚對方所指的是甚麼，以免因為這些古怪的條款而誤墮裝修陷阱。
隱藏線索（5）﹕公司提出過份承諾
最後一個隱藏線索是裝修公司向你提出一些比較過份的承諾，即是說人人都未必包括的效果，這間裝修公司卻直接答應你。
同時，你也要留意裝修公司對你說一些你喜歡聽的說話，而這些是現實難以實現的結果，例如是「保證不會爛尾」、「保證不會有手尾」等，都是不可能的承諾。一間不專業的裝修公司，只是一味不斷的給予承諾，這些就是裝修公司可能有問題的隱藏線索。
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