好裝修｜6大天然滅蟻方法 解決家中蟻患

有專家表示，螞蟻會走入家中，首要原因是家中儲存了不少食物，包括糖、食物的碎屑等。萬一有螞蟻發現食物，牠們會通知同伴協助搬運食物，久而久之就愈來愈多螞蟻入屋覓食。除了食物之外，氣溫長期維持在攝氏30度以上，對螞蟻而言會十分不適應，所以牠們會傾向尋找陰涼的位置築巢，而住宅就是其中一個理想的地方。而香港夏季潮濕多雨，加上正值風季，蟻巢容易被雨水淹浸，失去家園的螞蟻就更有機會欲走入室內築巢。

唔少人屋企都有蟻患問題，清理完一次又再有新嘅螞蟻，好似永遠都處理唔完咁！所以今日裝修佬就同大家分享下6個天然滅蟻嘅方法，即使屋企有主子或者小朋友都可以隨時可以整，唔洗怕蟻藥有毒！

在濕抹布或濕紙巾上放一大匙食用蘇打粉，之後塗抹在螞蟻的活動路徑，不少網民都表示食用蘇打粉對滅蟻十分有效。

可將咖啡渣堆撒在盆土上，咖啡渣所散發的氣味及生物鹼，讓很多昆蟲避而遠之，及消除螞蟻留下的氣味驅走螞蟻。

當您發現螞蟻的行蹤時，尋找它們進出的蟻道是重要的。追蹤蟻道，找到它們的入口位置，然後封堵這些入口。您可以使用薄荷葉、檸檬皮、白醋或肥皂水等天然物質，在蟻道附近建立屏障，阻止螞蟻進出。

4. 白醋

由於螞蟻害怕白醋的氣味，所以可以將白醋和水以1:1的比例混合，然後倒在噴壺內，並噴灑在螞蟻出沒的地方。白醋的氣味會讓螞蟻遠離。

5. 檸檬汁

檸檬的氣味對螞蟻有驅趕作用，可以將檸檬汁和水混合，然後倒在噴壺內，然後噴灑在螞蟻活動的區域。