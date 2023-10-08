熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-08 20:00:00

好裝修｜6大天然滅蟻方法 解決家中蟻患

分享：
好裝修｜6大天然滅蟻方法 解決家中蟻患

好裝修｜6大天然滅蟻方法 解決家中蟻患

唔少人屋企都有蟻患問題，清理完一次又再有新嘅螞蟻，好似永遠都處理唔完咁！所以今日裝修佬就同大家分享下6個天然滅蟻嘅方法，即使屋企有主子或者小朋友都可以隨時可以整，唔洗怕蟻藥有毒！

家中出現螞蟻原因

有專家表示，螞蟻會走入家中，首要原因是家中儲存了不少食物，包括糖、食物的碎屑等。萬一有螞蟻發現食物，牠們會通知同伴協助搬運食物，久而久之就愈來愈多螞蟻入屋覓食。除了食物之外，氣溫長期維持在攝氏30度以上，對螞蟻而言會十分不適應，所以牠們會傾向尋找陰涼的位置築巢，而住宅就是其中一個理想的地方。而香港夏季潮濕多雨，加上正值風季，蟻巢容易被雨水淹浸，失去家園的螞蟻就更有機會欲走入室內築巢。

Ad Block
家中出現螞蟻的原因

家中出現螞蟻的原因

6大天然滅蟻方法

1.食用蘇打粉

在濕抹布或濕紙巾上放一大匙食用蘇打粉，之後塗抹在螞蟻的活動路徑，不少網民都表示食用蘇打粉對滅蟻十分有效。

1.食用蘇打粉

1.食用蘇打粉

2.乾的咖啡渣

可將咖啡渣堆撒在盆土上，咖啡渣所散發的氣味及生物鹼，讓很多昆蟲避而遠之，及消除螞蟻留下的氣味驅走螞蟻。

2.乾的咖啡渣

2.乾的咖啡渣

3.堵塞螞蟻行徑

當您發現螞蟻的行蹤時，尋找它們進出的蟻道是重要的。追蹤蟻道，找到它們的入口位置，然後封堵這些入口。您可以使用薄荷葉、檸檬皮、白醋或肥皂水等天然物質，在蟻道附近建立屏障，阻止螞蟻進出。

3.堵塞螞蟻行徑

3.堵塞螞蟻行徑

4.白醋

由於螞蟻害怕白醋的氣味，所以可以將白醋和水以1:1的比例混合，然後倒在噴壺內，並噴灑在螞蟻出沒的地方。白醋的氣味會讓螞蟻遠離。

5.檸檬汁

檸檬的氣味對螞蟻有驅趕作用，可以將檸檬汁和水混合，然後倒在噴壺內，然後噴灑在螞蟻活動的區域。

5.檸檬汁

5.檸檬汁

6.肥皂水

主要用來阻斷螞蟻路徑！將肥皂水在螞蟻會經過的地方噴灑，可消除蟻群留下來認路的氣味令牠們回不到巢穴，或接近不到食物。

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供
裝修佬網站於 2015 11 月上線， 致力為傳統裝修業界帶來變革，引領行業發展，令香港沒有麻煩/爛尾的裝修！根據第三方平台數據統計，裝修佬網站自上線到目前一直為全港人流量第一的裝修平台。裝修專欄每週為你提供最新裝修資訊，涵蓋裝修新聞、趣事，DIY 技巧，工具及家品推介等內容；裝修電視提供多元化裝修/家居影片及媒體資訊，每週為您放送實用資訊。
裝修佬 Facebook
 
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受