如何避免老年失智後 不能處理個人資產

香港的人口老齡化問題日趨嚴重，加上不少年輕人近年紛紛移民外國，令獨居長者或空巢老人的數目大增。當中不乏家境殷實者，本應兒孫滿堂，樂享多姿多彩的退休生活，但現在卻成為空巢老人，平日身體健康，碰到問題自然可以自己解決，但當碰上意外情況導致喪失活動能力或是失智，不單生活無法自理，就算有錢亦用不了，這些錢更有機會被人騙走。

及早安排 定立持久授權書

意外事件沒有能預知，只要早作安排，就算真的喪失認知能力，亦不用擔心有錢卻不能提取，不能滿足日常生活及醫療的費用。可能你會想到立平安紙(遺囑)，但對失去認知能力的長者卻無任何幫助，因為平安紙是立囑人身故後，對個人資產分配預早作出明確安排，但如立囑人仍在生，平安紙並不會起任何作用。

如想在碰到意外昏迷不醒或失去認知能力，生活不能自理的情況下，仍然能照常動用名下資產，那可以在證明自己精神狀況健全的情況下，於定立平安紙的同時，亦定立一份「持久授權書」，委任你信得過的人代為處理財政事務。

授權書 VS 持久授權書

一般「授權書」在授權人喪失精神行為能力時便會失效，受權人（代理人）將不能再處理所有授權人的財政事務。但根據香港法例第501章《持久授權書條例》，如授權人在精神狀態健全的情況下定立「持久授權書」，由其委任的代理人（可多於一人，亦可以是信託法團），可以在日後授權人失去精神上的行為能力時繼續處理其財政事務。

持久授權書必須合乎訂明的格式，須由沒有血緣的律師和醫生見證下簽署，如不能在同時見證下簽署，則授權人須先在醫生見證下簽署，並於28天內再在律師見證下簽署。而代理人亦需要在註冊持久授權書前，在一名無血緣關係人士見證下簽署。持久授權書必須先於高等法院註冊，證明授權人已於精神上無行為能力，在完成註冊程序前，代理人不能處理授權人的資產。

代理人可代為處理物業租售事宜

持久授權書上應列清楚財產及財政事務處理事宜，其中財產包括長俸、強積金等所有收入、動產如股票、黃金等；還有不動產（住宅/車位/工商舖位等），代理人可以收取、出售或使用相關產品。即當持久授權書生效後，代理人便可代代授權人取用其積蓄作其生活及醫療等費用，更可代為處理物業買賣及租賃等事宜。

因持久授權書涉及授權人失去精神行為後的資產處理，並可能影響授權人日後的生活質素，故授權人必須找信任的代理人。如授權人在失智前發現代理人並不可信，可以撤銷已簽署的持久授權書（可自行撕毀或由律師樓開具撤銷信），再委任另一信任的代理人。（須根據程序重新簽署另一份持久授權書）

可提名任何人監督代理人行為

為保障授權人的利益，授權人除可限制代理人的權力外，亦可提名任何人，作為代理人於申請註冊持久授權書前必須先通知的人。該名人士可於授權人於精神上無行為能力時，協助監察代理人，有權就代理人的行為提出質詢，甚至要求法院免除代理人的資格，從而保障授權人的利益。

另外，需注意如授權人破產或死亡，又或代理人破產、變得精神上無行為能力或死亡時，持久授權書便會變為無效。

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