威靈頓街全幢綜合住宅大廈公開招標 巿值2.5億

物業全幢樓高12層，為一座綜合住宅大廈，總建築面積約13,906 方呎 ，當中包括14伙住宅單位、4層商業樓層及地下1間建築面積約1,300方呎之飲食旺舖。大廈設有升降機，直通各樓層，方便商戶及住客使用。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，中環作為國際金融樞紐，匯聚世界各地人才與企業，區內雲集多間銀行、甲級寫字樓、購物中心及著名旅遊景點，並有多個大型商業及住宅項目正在發展。是次出售物業於區內極為罕有，具備極高投資價值，絕對是難得之投資機遇。

他續指，威靈頓街108-110號不僅位處核心地段，步行即可抵達中環各主要辦公大樓、中環碼頭、港鐵中環站及香港站，交通四通八達，直達各區及香港國際機場。物業範圍內餐廳林立，不論傳統茶樓、環球美食等應有盡有，而著名旅遊熱點 「蘭桂坊」亦近在咫尺。同時，區內其中一個大型地標式商業發展項目正位於本物業邊旁，預計於2026年中竣工，總樓面面積逾430,000方呎，涵蓋酒店、甲級寫字樓及商業空間，落成後勢必進一步推動區內住宅及商業需求。