子女大過天！慈父送首期 年輕客385萬上車粉嶺中心 準爸媽438.8萬購豐景園兩房

樓價下調，有廿四孝父母為了子女日後有個安樂蝸，不惜送首期助上車，甚至BB未出世已經買定樓做足準備。世紀21奇豐粉嶺區區域董事蔡惠娟表示，該行新近促成粉嶺中心二手成交，單位為E座低層08室，實用面積368方呎，屬兩房間隔，望內園景。單位原開價450萬元，放盤僅3日，即獲同區年輕上車客洽購，最終減價65萬元，以385萬元成交，減幅14.4%，實用面積呎價10,462元。據悉，該年輕買家由父親贈送首期協助上車，而原業主則於2014年8月購入上址，當時作價310萬元，持貨8年多，是次轉手帳面獲利75萬元，期內升值24%。
準爸媽為未來寶寶斥438.8萬首置豐景園兩房
另外，祥益地產區域董事袁思賢表示，日前屯門豐景園錄得一宗區外首置客的買賣成交個案，單位為1座低層3室，實用面積391方呎，兩房一廳間隔，獲居於外區、即將為人父母的首置客人承接，成交價438.8萬元，平均實用呎價為11,223元，屬市場價成交。據了解，新買家鍾情單位附有雅裝及連基本傢電，可即買即住，不用花時間裝修布置，可以專心安胎、迎接孩子來臨，故斥資買入單位自用。而原業主於2010年以約126.8萬購入單位，現帳面獲利約高達312萬元，單位升值逾兩倍。