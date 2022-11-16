子女大過天！慈父送首期 年輕客385萬上車粉嶺中心 準爸媽438.8萬購豐景園兩房

樓價下調，有廿四孝父母為了子女日後有個安樂蝸，不惜送首期助上車，甚至BB未出世已經買定樓做足準備。世紀21奇豐粉嶺區區域董事蔡惠娟表示，該行新近促成粉嶺中心二手成交，單位為E座低層08室，實用面積368方呎，屬兩房間隔，望內園景。單位原開價450萬元，放盤僅3日，即獲同區年輕上車客洽購，最終減價65萬元，以385萬元成交，減幅14.4%，實用面積呎價10,462元。據悉，該年輕買家由父親贈送首期協助上車，而原業主則於2014年8月購入上址，當時作價310萬元，持貨8年多，是次轉手帳面獲利75萬元，期內升值24%。