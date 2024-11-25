孝順女3個鐘連睇6個盤 5球有找買新葵芳花園 上手業主3年輸174萬(多圖)｜二手蝕讓

許偉業指，新葵芳花園A座中高層7室，實用面積約415方呎，兩房間隔，享遠海景，屬優質高層單位。原叫價580萬元，近日下調至538萬元，即獲買家垂青。由於買家得知業主急於沽貨，遂大膽還價480萬元，因未有準備示意可先付1,000元訂金，簽約後再補回訂金；業主再回價至500萬元，最後雙方各自讓步，終以490萬元成交，較最初叫價累減90萬元或約15.5%，呎價約11,807元。由代理提供相片可見，單位內櫳有企理裝修，保養不俗。

二手樓價回落不少，部分買家積極尋覓筍盤入市。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，葵涌新葵芳花園本月暫錄得5宗成交，已超上月全月的4宗；最新錄得一宗孝順女入市個案，惟原業主持貨3年沽貨，帳面蝕174萬元離場。

⇊直擊新葵芳花園 A 座中高層 7 室⇊

買家為方便探望爸爸入市

許偉業透露，買家為一名孝順女，為方便探望居於葵涌的爸爸，決定搬到附近，一直有留意新葵芳花園，因鄰近港鐵葵芳站，交通方便，對上一、兩個月屋苑高層遠海景單位造價仍要逾500萬元，眼見近期樓價有下調空間，即積極覓盤，日前於3小時內連睇6個放盤即作決定，承接上址。

據悉，原業主於2021年以663.8萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧損173.8萬元，物業期內貶值約26.2%。翻查資料，對上一層同室單位於去年4月以622.3萬元登記售出，呎價約14,995元；而高層同室單位於今年1月以585萬元成交，呎價約14,096元。