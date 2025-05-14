學生公寓｜中原投資攻本地學生公寓 尖沙咀一步居117打頭陣 三人房床位$6355起

中原投資今日(14日)宣布，成立全新學生公寓營運服務品牌「CampusOne Communities」，由中原投資旗下中原管理服務公司負責營運。「CampusOne Communities」旨在為留學香港的高等院校學生提供優質及安全的住宿和生活體驗，同時協助業主將合適的物業轉型為學生公寓，把握市場新機遇創造更好回報。 一步居117 首批學生料可8月入住 「CampusOne Communities」首個項目位於尖沙咀的一步居117(One Pace 117)，前身為一間酒店，由項目步行5分鐘即可到達香港理工大學，預料翻新工程約需5個月，首批學生將可於今年8月正式入住。

一步居117設有一人、二人及三人房，當中二人房佔約80%最多。房間建築面積介乎223至302方呎，設1伙建築面積約400方呎特色房間。三人房床位每月租金由6,355元起，二人房床位每月租金由9,135元起，一人房床位每月租金由18,270元起。項目設偌大公共空間供學生享用，已開始接受入住申請，提供早鳥優惠，於6月15號前申請租金即減5%，亦有全年預付優惠，租金再減5%。至於項目擁有全港首個煙花海景天台及最快寬頻服務的學生公寓。 施永青：高質學生公寓需求有增無減 中原集團主席施永青表示，學生公寓出現是香港宏觀大環境轉變的結果，在中美關係緊張下，內地學生去海外留學難度增加；而香港教育發展良好，成為一個留學另類選擇，同時亦造就香港發展教育產業的機會，高質學生公寓需求有增無減。香港作為亞洲教育樞紐，來港升學的學生人數料持續上升，進一步推高住宿需求，為出租市場注入動力。

施慧勤：為學生提供更佳留學體驗 中原集團子公司主席施慧勤指出，品牌成立有三大原因，首先是回應社會需求，面對來港留學生數目持續增加，但本港的學生公寓供應相當缺乏，供求失衡情況嚴重，故希望品牌可提供優質住宿以回應市場需要。第二是以專業營運模式，用標準化及專為學生需要而設的學生公寓，為學生提供更佳留學體驗。第三是品牌可協助有意將手持物業轉型至學生公寓的業主提供專業服務，踏足學生公寓市場。

協助業主轉型 市場規模料達千億 中原投資總裁葉明慧表示，「CampusOne Communities」將協助業主評估將酒店、整幢住宅、寫字樓、工廈甚至地盤轉型為學生公寓的可行性，其中酒店及住宅的轉型流程較為容易、需時較短，十分符合現時市場需求。她稱，本港各高等院校均面臨宿位不足情況，中原目前亦與數間本地學院探討解決學生宿位短缺的方案，公司亦計劃在未來推出不同類型的學生公寓項目。她預測香港學生公寓投資市場規模在未來五年將達750億至近1,000億元。