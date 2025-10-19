宏安地產旗下新盤連沽3伙 FINNIE成交呎價創新高｜一手成交

由宏安地產(1243)港島區系內兩個項目「FINNIE」及「101 KINGS ROAD」於昨日(18日)共錄得3宗成交，全部皆為兩房單位，成交金額合共逾2,635.4萬元。 鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」共售出2伙，包括25樓B室，兩房間隔，實用面積364方呎，成交價915.6萬元，成交呎價25,154元；另為5樓B室，兩房間隔，實用面積364方呎，成交價780.2萬元，成交呎價21,434元 「FINNIE」售出 82伙單位，佔全盤總數約91%，項目累計套現逾5.6億元。 「FINNIE」位於鰂魚涌芬尼街9號，提供90伙，單位實用面積介乎223至626方呎，戶型涵蓋一房至三房套間隔，基座設有商舖和會所，不設停車位。

101 KINGS ROAD成交價939.6萬元。

北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」成交單位為28樓E室，兩房間隔，實用面積399方呎，成交價939.6萬元，成交呎價23,549元。 「101 KINGS ROAD」售出 174伙單位，佔全盤總數約70%，項目累計套現逾16億元。 「101 KINGS ROAD」屬單幢式物業，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區。