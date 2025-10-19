熱門搜尋:
地產
2025-10-19 21:48:54

宏安地產旗下新盤連沽3伙 FINNIE成交呎價創新高｜一手成交

FINNIE共售出2伙。

由宏安地產(1243)港島區系內兩個項目FINNIE101 KINGS ROAD於昨日(18)共錄得3宗成交，全部皆為兩房單位，成交金額合共逾2,635.4萬元。

鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE共售出2伙，包括25B室，間隔，實用面積364方呎成交價915.6萬元，成交呎價25,154；另為5B室，間隔，實用面積364方呎成交價780.2萬元，成交呎價21,434

FINNIE售出 82單位，佔全盤總數約91%，項目累計套現逾5.6億元

FINNIE」位於鰂魚涌芬尼街9號，提供90伙，單位實用面積介乎223626方呎，戶型涵蓋一房至三房套間隔，基座設有商舖和會所，不設停車位。

adblk5
101 KINGS ROAD成交價939.6萬元。

北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」成交單位28E室，間隔，實用面積399方呎成交價939.6萬元成交呎價23,549元。

101 KINGS ROAD」售出 174單位，佔全盤總數約70%，項目累計套現逾16億元

101 KINGS ROAD」屬單幢式物業，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區。

宏安地產執行董事程德韻表示是次FINNIE2宗成交中，25B單位成交創下項目標準層單位成交呎價新高，呎價為25,154，單位可享開揚維港海景，兩組買家同時認為項目結合交通便利、生活配套及開揚景觀等優勢，是港島區內較為罕有的住宅物業，故決定購入單位101 KINGS ROAD成交單位28E單位，則為項目E單位的最後2伙，買家鍾情項目鄰近地鐵站，享完善的交通網絡，同時單位可享有部分海景，遂決定即時購入單位作自住。

