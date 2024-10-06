宏安旗下新盤單日沽4伙 涉資逾1852萬 炮台山項目短期內公布部署｜一手市況

宏安地產(1243)執行董事程德韻表示，隨著本港正式進入減息周期，樓市氣氛熾熱，交投明顯轉旺。集團旗下兩個市區新盤於昨日(5日)合共錄得4宗成交，涉及金額逾1,852萬元。

FINNIE 一房呎售 24148 元創新高

其中鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」售出1伙一房單位，為25樓D室，實用面積270方呎，成交金額652萬元，呎價24,148元，創下標準層一房單位平均呎價新高，此單位可獲家具優惠。

「FINNIE」迄今售出59伙，佔全盤單位90伙約66%，套現金額超過3.6億元，充分反映了項目優越的地理位置和卓越的投資價值，相信項目將繼續受到投資者和用家的青睞。