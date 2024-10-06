宏安旗下新盤單日沽4伙 涉資逾1852萬 炮台山項目短期內公布部署｜一手市況

宏安地產(1243)執行董事程德韻表示，隨著本港正式進入減息周期，樓市氣氛熾熱，交投明顯轉旺。集團旗下兩個市區新盤於昨日(5日)合共錄得4宗成交，涉及金額逾1,852萬元。
FINNIE一房呎售24148元創新高
其中鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」售出1伙一房單位，為25樓D室，實用面積270方呎，成交金額652萬元，呎價24,148元，創下標準層一房單位平均呎價新高，此單位可獲家具優惠。
「FINNIE」迄今售出59伙，佔全盤單位90伙約66%，套現金額超過3.6億元，充分反映了項目優越的地理位置和卓越的投資價值，相信項目將繼續受到投資者和用家的青睞。
Larchwood連沽3伙開放式戶
至於同系大角咀「Larchwood」錄得3宗成交，均為開放式戶型，總成交金額逾1,200萬元。宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟指，成交單位分別為2伙H室及1伙G室，實用面積為202至206方呎。買家均為投資客，鍾情項目層與層之間高度達3.5米，令同一實用面積戶型下享受更多空間，加上可步行至港鐵雙綫匯聚之旺角站且鄰近九龍塘大學社區，故決定購入單位作長遠投資。
陳永盟續指，項目位於九龍核心且租務回報理想，於9月及10月合共沽出43伙，吸金逾1.8億元；樓盤開售迄今沽出147伙，套現逾7.4億元。
另外，宏安地產營業及市務總經理黃文浩說，減息後市場氣氛升溫，集團正積極籌備旗下的炮台山英皇道項目，並計劃於短期內公布項目的銷售部署。