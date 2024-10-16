宏安炮台山新盤命名101 KINGS ROAD 提供251伙 標準單位244呎起｜新盤登場

新一份《施政報告》今日(16日)出爐，一手市場即時有全新盤登場。由宏安地產(1243)發展的北角炮台山英皇道101號住宅項目正式命名為「101 KINGS ROAD」，提供251伙，戶型涵蓋一房至三房，當中主打兩房，最快下月推售。 宏安地產執行董事程德韻表示，項目標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。她透露，項目售樓說明書及示範單位籌備工作已近尾聲，預計下月推售。項目預計關鍵日期為2026年1月31日，樓花期長約15個月。

程德韻指，項目名字靈感源自於項目在港島區之上的優越地理位置，「101」代表項目的獨一無一，「KINGS」則標誌著歷史悠久的英皇道(King's Road)，地域辨識度更高，同時喻意項目的工藝媲美皇室貴族般的尊貴居所。此外，項目標誌的兩個相連圖案則勾劃出項目的規劃設計概念，同時標誌線條亦反映出項目的建築特色。作為旗艦級項目，集團對「101 KINGS ROAD」十分重視，集團期望透過項目的整體規劃，將項目打造成一個集文娛休閒、餐飲零售及寵物友善的優質社區，為區內帶來蓬勃新氣象。配合園藝建築師為項目度身訂造的主題式綠化園林，在繁華都市中心締造一個城市綠洲，對有意在港島區置業的年輕家庭及專業人士具一定的吸引力。

距炮台山站 A 出口 1 分 30 秒步程 坐擁 14 校網 宏安地產營業及市務總經理黃文浩稱，「101 KINGS ROAD」鄰近炮台山港鐵站，步行至炮台山站A出口僅需約1分30秒；同時項目坐落於英皇道及電氣道之間，附近有多個優質甲級商廈群，並且民生店鋪齊全。該區既為港島商業新核心，更有油街實現古蹟活化項目，增添藝術氣氛。此外，項目鄰近大型休憩設施及綠化公園•包括全港島面積最大的公園維多利亞公園等。 宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟表示，「101 KINGS ROAD」同時鄰近銅鑼灣多個大型地標式商場，包括時代廣場、崇光百貨、希慎廣場、利舞臺廣場等；另區內有多間精英優質學府，坐擁14校網，配合知名中學及國際學校包括皇仁書院、聖保祿中學、瑪利曼中學及法國國際學校，彌漫濃厚學術氣氛。

放寬按揭成數釋放市場上資金 對於《施政報告》公布放寬按揭成數，程德韻認為，此舉可進一步釋放市場上資金，刺激投資者入市，相信有利集團旗下項目銷情；而優化「新資本投資者入境計劃」有助推動本地豪宅物業交投。被問及學生宿舍發展方面，她稱，留意到市場需求龐大，集團會研究地點位置是否適合，再考慮繼續投資。 前身為成報大廈 料總投資額逾 29 億 資料顯示，項目位於英皇道101號及111號，佔地約12,695方呎，前身為成報大廈及停車場。宏安於2020年夥拍旭輝控股(884)以約18.8億元收購。其後出現內房危機，旭輝出售項目的全部權益，宏安與荷蘭資產管理公司APG(匯集基金)以收購股權形式購入，作價13.38億元。宏安當時指，預計項目總投資額將超過29億元。

「101 KINGS ROAD」預計關鍵日期為2026年1月31日，樓花期長約15個月。(陳奕釗攝)