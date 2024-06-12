宏安發展學生共居公寓 日新舍啟德設1450宿位 月租5800元起｜有圖

《施政報告》提出今年9月新學年起，本港8間資助大學的非本地學生的收生比例倍增，由過往的兩成提高至四成，學生宿舍市場成為發展商另一發展方向。宏安地產(1243)旗下位於新蒲崗六合街19號「日新舍啟德」共居學生公寓今日(12日)開放部分單位及設施予傳媒參觀，項目由九龍貝爾特酒店翻新而成，提供720個房間，涉及1,450個宿位，設有4款房型，面積由230至480方呎，現正招租，首批宿位於指定樓層推出九五折早鳥優惠，月租由5,800元起，租期最短一個學年。

總投資額 22 億 料為全港最大私營學生宿舍 宏安地産夥拍美資基金Angelo, Gordon & Co, L.P.於2022年12月底向新世界發展(017)收購香港九龍貝爾特酒店的全部權益，作價20億元。宏安地產行政總裁鄧灝康表示，集團斥資逾1億元翻新項目，總投資額逾22億元，預計項目每月總租金收入超過1,000萬元。 「日新舍啟德」料為全港最大私營學生宿舍，設有4款房型，包括單人房、雙人房、三人房及四人房，主要以雙人房為主。租金方面，單人房由15,500元起、雙人房由6,900元起、3人房由5,800元起，而4人房由7,300元起。租期設有半年及一年；接受大專院校學生、教職員和畢業兩年內人士申請租住。

配備 3.2 萬呎涵蓋 4 層共享設施 為增進住客的生活質素，「日新舍啟德」配備32,000方呎涵蓋4層的共享設施，當中包括溫習室、自助洗衣房、共享廚房、遊戲區、羽毛球場、籃球場、瑜伽走廊等；另會定期舉辦各種活動，如烹飪課程、電影之夜和其他社交活動，促進住客之間的交流和友誼。項目地理位置優越，步行至鑽石山站僅需約5分鐘，前往本港主要大學如城市大學及浸會大學僅數站之距；另附近生活配套完善，有不少民生商店和食肆，步行約5至10分鐘即可到達區內大型商場。