定價參考超級豪宅 北角皇都提供388伙 最快明年初應市

何家欣(右四)稱，皇都三房及四房單位部署招標發售。 (鍾式明攝)

港島區迎來新盤登場，新世界發展(017)旗下北角皇都戲院重建項目昨日(2日)命名為「皇都」(STATE PAVILA)，提供388伙，戶型涵蓋一房至四房，樓花期長約兩年。營業及市務(特別項目)部總經理何家欣表示，項目售樓說明書及示範單位準備工作進入最後階段，預計最快明年初推出。

何家欣稱，項目三房及四房單位大部分享維港海景，部署以招標發售。她認為，受惠樓市全面撤辣及豪宅物業納入投資移民條件，豪宅成交明顯上升，今年首10個月3,000萬元以上豪宅成交宗數較去年同期升約1.5倍；其中港島區較去年同期升約兩倍。「皇都」定價會參考超級豪宅；預計落成日期為2026年12月底。