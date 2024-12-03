定價參考超級豪宅 北角皇都提供388伙 最快明年初應市

港島區迎來新盤登場，新世界發展(017)旗下北角皇都戲院重建項目昨日(2日)命名為「皇都」(STATE PAVILA)，提供388伙，戶型涵蓋一房至四房，樓花期長約兩年。營業及市務(特別項目)部總經理何家欣表示，項目售樓說明書及示範單位準備工作進入最後階段，預計最快明年初推出。
何家欣稱，項目三房及四房單位大部分享維港海景，部署以招標發售。她認為，受惠樓市全面撤辣及豪宅物業納入投資移民條件，豪宅成交明顯上升，今年首10個月3,000萬元以上豪宅成交宗數較去年同期升約1.5倍；其中港島區較去年同期升約兩倍。「皇都」定價會參考超級豪宅；預計落成日期為2026年12月底。
2020年斥47.76億統一業權
營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽指，「皇都」將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的國際級文化保育大型綜合項目，打造成區內新地標。營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪表示，項目團隊探研將皇都戲院的獨特拋物線型桁架(俗稱「飛拱」)天台融入設計當中，注入這具歷史建築活化元素。
「皇都」位於英皇道283號，前身是有逾70年歷史、於1997年結業的皇都戲院，於2017年更獲評為一級歷史建築，新世界於2020年斥近48億元統一業權，當時創本港歷來最大宗強拍個案。
天瀧四房5733萬沽
恒基地產(012)等六大發展商合作的啟德「天瀧」昨招標售出1座20樓A室四房，實用面積1,428方呎，成交價約5,732.8萬元，呎價40,146元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，是次為項目以現樓開售後最大銀碼成交；樓盤自10月中起以現樓推售後沽出45伙，套現約17.7億元。
滙都II兩房呎售9743元
泛海國際(129)元朗洪水橋「滙都II」昨售出6座2樓A07室兩房，實用面積433方呎，成交價421.85萬元，呎價9,743元。連同「滙都I」，項目迄今累售515伙，套現逾25億元。