百物騰貴，連電費亦將會再次調升，中電早前已表示受俄烏戰事、燃料供應及價格不穩等因素影響，中電於2023年難免要「溫和」加電費。而港燈亦表示同樣面對極大的燃料成本壓力，雖未落實明年加電費的決定，但加價的機會亦不小，市民明年起於電費上的開支可能會大幅增加。

市民如果想慳電費，便需要想方設法減少用電。想要減少電費開支，可以從購買電器及改變用電習慣開始。首先，如家中電器有需要更換，於選購新電器時，宜選擇貼有一級能源標籤的電器，代表這些電器已通過機電工程署測試，是同類產品中耗電量最低的，適合注重環保的用家。此外，對於部分家電擺放的位置和附近放置的物品，都會影響產品的耗電。當然，改變用電器的習慣亦可以節能「慳電費」。

不待機 用完即關

很多人於使用電腦、電視、音響及路由器時，就算用完後亦不會「熄電掣」，而是會讓電器處於待機狀態。建議當較長時間不用這些電器，如要外出或晚上睡覺時，應將電源關掉，可以更慳電。至於平時用手機時，如無必要亦不用長時間連接充電器，無必要使用的手機功能，如藍芽、NFC、衛星定位、WI-FI等亦可以暫時停用，亦有助延長手機的使用時間。

配合風扇用空調 注意調節溫度

炎炎夏日，大多數家庭都會開冷氣，於更換或選購冷氣機時，除選擇一級能源標籤的冷氣機外，亦宜選用變頻式冷氣機，據機電工程署資料，變頻式冷氣可慳電高達四成。在使用時除要經常清掃隔塵網及注意出風口沒有被阻擋，使冷風更好地傳送到室內每個角落。將室溫調節至24-26度已足夠舒適，且可以配合風扇一同使用。注意在使用冷氣的同時，應關好門窗，在白天開冷氣則可拉上窗簾，避免陽光射進室內，影響室溫加重冷氣機負荷。另外，如天氣並非太熱，則只需開風扇已足夠。如在晚上睡眠前可開時間掣，亦有助控制用電。

在冬季用暖風機或電暖爐，同樣要確保關好門窗，以免暖空氣流失，同時要穿著足夠衣物保暖。宜盡量縮小使用範圍，並注意調控溫度，以免虛耗能源。平時可不時清理暖爐隔塵網和表面，亦有助暖爐或暖風機保持最佳狀態。另外，發現使用冷暖空調機，比用電暖爐更慳電。

使用雪櫃 保留空間

不要讓陽光直射雪櫃、亦不應將雪櫃放近煮食爐、微波爐及洗碗碟機等附近，雪櫃與牆身之間要有足夠空間以便散熱。定時檢查雪櫃門的膠邊沒有老化，可以正常關門不會漏氣。雪櫃內不宜存放太多食物，同時要留意放置食物不要阻擋出風位，待食物下降至室溫才放進雪櫃，以及定期溶雪都有助雪櫃慳電。

而平時煮食要使用微波爐、電焗爐、電磁爐時，除注意選擇爐具，選用合適的煮食器皿配合亦相當重要。另外，在煮食時前應讓食物自然解涷，煮食時將器皿蓋好，都有助加快烹調時間，節約能源。在翻熱食物時若可善用爐具空間，同一時間翻熱多碟食物；亦有助節約能源。

用 慳電 膽或 LED 燈 替代燈泡

日間如無需要開燈，盡量利用天然光，如要長時間離開房間應先關燈。可使用慳電膽或LED燈等較慳電的照明工具，代替傳統鎢絲燈，都有助節能。

儲滿一機才洗衫 乾衣主力靠陽光

選購洗衣機前應先預計家庭用量，再選擇合適容量的洗衣機，同時儲滿一機衫才清洗，以免浪費電力。平時應根據衣物的質料、顏色及骯髒程度，選擇適用洗衣程序，並盡量使用冷水洗衫，都是較為節能的選擇。洗衣後應盡量將衣物晒晾於戶外（露台或晾衫架等），用陽光照射乾衣。如需使用乾衣機，應先將洗好的衣物脫水，使用乾衣機前後都同樣要清理隔棉網，有助保持乾衣效能。注意乾衣機勿負荷過重，宜跟據衣物厚度先做好分類，再分批乾衣。如要使用熨斗，應盡量一次過熨完所有衣物，但熨時先按衣物質料分類，以便可調節熨斗溫度，在不用熨斗時應關機收好，以免損耗能源。

如天氣潮濕衣物難以乾透，或有需要使用抽濕機，如使用有自動除濕功能的抽濕機，應將機身放於通風良好的位置，以免出氣口及回風口受阻，確保抽濕機運作達最佳效能。使用時亦要經常清潔抽濕機及隔塵網，使用抽濕機時亦要關好門窗，確保抽濕效果。

只需改變生活習慣，便可達至節能環保效果，同時亦可以減省電費。家居慳電，由今天做起。