家居被漏水滋擾多年 懷疑追究到底得罪人：有人欺凌我啊媽！（附三大試水方法）

家居被漏水滋擾多年 苦主慘遭廁所水照頭淋 懷疑追究到底得罪人：有人欺凌我啊媽！

無綫電視節目《東張西望》於23年月初曾報道一則關於黃埔花園一單位的漏水事件。苦主周小姐表示其住所天花漏水多年，導致半間屋包括浴室沒有電力供應，因此她和母親需要摸黑開傘如廁及洗澡，周小姐甚至有一次因樓上裝修師傅失誤而遭到廁所水淋頭事件當時引起廣泛討論，周小姐亦表示一定會堅持到底。然而，事件時至今日仍然未能解決，反而有越演越烈的趨勢。

鏡頭監視陌生人拍門 苦主一家慘遭欺凌 事緣有網民於街坊群組見到周小姐出Post，表示近日發現樓上同層家人的單位安裝了兩個鏡頭，鏡頭角度都二次再拍攝周小姐單位的房間及廚房。不過之後再看時鏡頭角度已經被重新調整，未知是否有人實時監控得知，周小姐已經發現並拍照留證，因而有所調整。 此外，周小姐更透露自己近來亦有遭到可疑人士躲在防盜眼旁邊拍門，暫時未知事件是否有關。周小姐方便表示自己曾報警求助，可惜最後以樓上無人應門告終。

網民質疑：係咪俾人搞返轉頭？ 節目中曾提及樓上單位業主為「潘醫生」，周小姐亦於帖文中稱其為「潘太平紳士」，由於未具全名而引發一眾網友猜想，更有網民質疑事件難以解決很可能是因為潘醫生的社會地位高，並感嘆：「佢（周小姐）都真係幾慘⋯⋯一個女仔要照顧媽媽、要打官司、要處理間屋、要番工、仲要而家有啲咁嘅問題。」 周小姐亦曾在節目中哭訴：「呢個世界唔係淨係得醫生呢份工係尊貴嘅，其實我都係一個專業人士，我都未試過畀人用廁所水淋我啊，成件事我覺得好委屈，我唔明白點解我要遭受咁樣嘅屈辱。」

三個試水方法 杜絕裝修漏水黑點

三個試水方法 杜絕裝修漏水黑點 在各種裝修不良引致的惡果中，漏水的麻煩可算數一數二。常見的漏水位置，包括浴室防水層、來水喉，還有鋁窗。它們輕則令牆身地板發霉，日久會令鋼筋生銹、石屎剝落，若漏到下層更有機會要賠償。幸好，只要在裝修中加入「試水」程序，大部分問題都可以及早被發現。下面會說明 不同地方的試水方法，並簡介防水施工的注意事項。

1. 浴室防水層 所有浴室在鋪磁磚之前，都需要先做「防水」，即是將防水物料施加於地台和牆身，以阻止水滲入石屎中，漏到下層或牆外。 我們建議師傅於做防水後、鋪磚之前，在淋浴位置試水。方法是在企缸或浴缸位置儲水，然後記下水位，並在一段時間 (通常由8至24小時不等) 後查看有否減少。 大部分師傅都願意為浴室防水層試水，但小部分會提出加錢，也有師傅習慣在鋪磚後才試。由於漏水後果嚴重，我們認為即使加錢也是值得的；而鋪磚前試的效果亦比鋪磚後試更佳。

一般來說，試水於企缸或浴缸位置進行已經足夠。若客人希望測試工序覆蓋整個廁所範圍，師傅需於門口位置臨時築起沙磚密封，加錢也在情理之中。 更多防水報價注意事項： 防水高度：淋浴位置防水層應最少做6呎高，其餘浴室位置，也應做到2呎高。

防水物料：老一輩師傅有時會將英泥寶 (俗稱「牛奶水」) 混入英泥當作防水物料。嚴格來說此非物料的原來用途，雖然該做法在舊日常見，手工好也未必會出事，但今時今日，我們還是建議用專業防水料*。 *市場常用專業防水料包括 西卡 Sikalastic 680、SikaTop Seal 107，富斯樂 Nitoproof 600、CM210，奧迪美 WP533，永聯結 WP 等。

2. 來水喉 要測試來水喉有否漏水，建築界起樓時會進行「谷磅」。不過家居裝修變數多，有時師傅會以較溫和的「谷水」來取代。我們認為對裝修來說，兩者都可接受。它們分別如下： 「谷磅」：以專用的壓力測試泵，將來水喉的水壓加大，再觀察泵錶的壓力讀數會否隨時間下降。(政府建築署的規格為：以最大供水水壓的1.5倍，測試最少1小時。)

「谷水」：不會額外加壓，直接使用大廈的供水水壓作測試。較嚴謹做法會於出水位裝上水壓錶，並關上供水水閘來觀察水壓。由於沒有加壓，測試時間一般會長一點。

因為加壓進行「谷磅」有機會令原本沒有滲漏的舊喉出現問題，所以家居裝修如果要「谷磅」，前題要是全屋都是新造來水銅喉。無論「谷磅」還是「谷水」，都要在鋪好來水喉後，封水泥前進行。 來水喉項目報價注意： 建議使用英國或澳洲銅喉

建議使用英國或澳洲銅喉