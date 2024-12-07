家居裝修｜新手必讀指南：開工前一定要知的5件事｜好裝修

買樓置業當然係人生一件大事。當你準備為新居裝修嘅時候，難免會感到無從入手。對於新手業主嚟講，第一次裝修就好似一場大冒險，要考慮嘅細節實在太多：預算幾多？咩設計風格好？用材料先啱？應該點搵最適合自己嘅裝修公司？每一個決定都影響深遠。但唔使太過擔心，只要做足準備功夫，掌握正確步驟，打造理想屋企都唔係真係咁難。以下為大家整理咗新手裝修前要準備嘅重要事項，睇吓幫唔幫到要裝修新居嘅你。

1. 單位及家庭現況：裝修的第一步 裝修前的第一步，就是要做好充足的知識準備。首先，要清楚了解自己的房屋狀況。 居住人數 新居會有多少人居住？有老人家或小孩嗎？需要多少房間？這對於未來的空間規劃至關重要。 單位狀況 單位的實用面積、房間格局、以及水電等基礎設施的分佈要有初步了解。之後就不妨再問問自己：廚房要開放式嗎？要裝修的是新樓還是舊樓？如果樓齡較大，就可能要多加留意單位的現有問題。這些基本資料不僅能幫助你更好地規劃空間，更能避免日後因重複施工而增加不必要的開支。

2. 居住需求和喜好：打造共享空間 裝修前與家人進行充分溝通，才能打造一個令所有家庭成員都感到舒適的生活空間。 生活習慣 在開始裝修規劃前，要先了解居住者的需求和生活習慣，因為會影響到對空間需求，例如現時有不少打工仔可以WFH，因此就可能需要一個較舒適的工作空間。又例如長者可能需要無障礙設計和防滑設施；孩子需要安全的活動空間和適合學習的環境；寵物需要專屬區域和易清潔的材料，諸如此類。 儲物空間 當然也要考慮各人的儲物需要，例如衣服鞋襪、玩具等，盡量提供足夠的收納空間。設置不同的儲物櫃或地台可能是考慮的方案之一。 清潔方便度 若日常工作繁忙而不時常清潔打掃，可以選擇以弄污也不會太明顯的深色為配色，而在挑選牆身地板建材時可盡量挑選防刮、抗污的高硬度材質，例如超耐磨地板、石材等。 各人喜好 個人喜好也是非常重要的，例如顏色和風格。因為因應不同的裝修風格，牆身和傢俱的色調都會各有不同。而有個別戶主篤信風水命理，家居設計亦會包含不少玄學元素。

3. 預算規劃：應慳則慳，應使則使 裝修費用主要分項 裝修費用主要可分為設計費、施工費、硬裝材料費、家具電器費及軟裝配飾費等幾大項目。這些項目的比例可能會根據個人的需求而有所不同，但一般來說，設計與施工的費用佔比最大。 把握預算分配原則 在制定預算時，謹記「應慳則慳，應使則使」的原則：水電、隔間等基礎工程絕對不能馬虎，這關係到日後居住安全和舒適度，因為這些問題若處理不當，將可能導致日後的漏水或其他麻煩，最終花費更高。而裝飾品和部分傢俱則可以分期添置，讓支出更靈活。建議預留總預算的10-20%作為應急費用，以應付施工期間可能出現的突發狀況。 細緻預算評估與溝通 在評估預算時，可以先估算總價，然後根據實際情況合理分配各項費用。而將來與設計師和工程團隊溝通時，要清楚表達自己的需求和預算，以確保雙方理解一致，避免日後產生分歧。建議請設計公司或施工方提供詳細的報價單，將清拆、木工、泥作、水電、油漆、照明等各環節的建材及施工費用逐項列出。這樣能幫助你更好地控制整體預算，並及時調整支出。 靈活調配，合理規劃 合理的預算分配能讓你在確保基本需求的同時，留有空間進行裝飾和其他個性化需求的實現。最後，裝修工程的付款方式也需提前與公司溝通清楚。良好的合作關係將有助於工程順利進行，並確保預算的有效利用。

4. 風格定位：實用與美觀的平衡 確定預算後，就要開始構思裝修風格。這時不妨多做資料搜集，瀏覽居家雜誌、網站和展覽會。了解不同風格的特點，例如現時很流行的北歐風、現代簡約風、輕奢風等等。試圖收集喜歡的設計圖片，用作提供予設計師作參考，方便與設計師進行討論，打造專屬的生活空間。 但要注意的是，選擇風格時要考慮實際居住需求，而不是一味追求時尚。例如，如果平日工作繁忙，就要選擇易於打理的材料和設計；若家中有長者或小孩，則要特別注意安全性的考量。

5. 尋找可靠團隊：專業與信譽並重 最後，選擇一個專業可靠的裝修團隊至關重要，要多方面了解裝修公司的口碑和過往案例。有相熟朋友推薦當然最好，但除此以外，裝修平台也是一個不錯的選擇。就以提供一站式服務的裝修佬為例，客戶只需要於網上簡單登記，專業顧問就會馬上聯絡，以了解戶主的家居需求，再為客戶智能配對三間裝修設計公司，配以三合一報價單，戶主就可以即時作出比較，挑選一間最切合自身需要的公司。整個裝修過程專業顧問都會用心跟進，務求令工程得以順利完成。 以上的準備工作，不同戶主可能有不同的先後次序和步驟。但簡單而言，只要做好以上準備，你的裝修之路必定能走得更順暢。記住，一個舒適的家不在於花費多少，而在於是否切合自己和家人的生活需求。只要用心規劃，必定能打造出一個理想的居所。 免費了解更多不同屋型裝修報價： 公居屋

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