家電知識｜風筒避免跳掣小貼士 兩個爐頭同時開啟有無危險？好裝修

家居電器是都市人必備的日常用品，電力是生活中不可或缺的產物，你對一般電力常識又有多少理解呢？今次裝修佬為大家簡單解答10個關於電力的小知識，讓大家能更清楚明瞭平常的家居電力問題。 家居電力小知識 1. 一般家庭的供電量是多少？ 以普遍家庭計算，供電量一般係依據電箱供應多少A的電量，大多數都是60A為標準。 2. 如何確認自己物業供電量多少A？ 如果想知道自己的物業供電量有多少A，你可以聯絡中電查詢，電話2678-2678。 3. 60A即是可以同時運轉多少Watt電器？ 以60A乘以220V計算，理論上就可以同時運轉13200W電器。

4. 為甚麼同時開啟兩個2000W風筒會出現跳掣情況？ 如果你使用2個2000W風筒，簡單來說，在同一空間內通常會從電箱中拉取一條13A電線，連接整個空間，若一條13A電線乘以200V，可以同時運轉2860W的電器，故此若你在同一個空間內使用兩個2000W的風筒的話，自然會跳掣。 5. 一個13A插蘇獨立供電，能使用到多少Watt爐？ 以一個13A插蘇乘以220W，亦即時2860W，如果是一部2800W以下的電磁爐，插在13A插蘇就最安全了。 6. 兩個爐頭同時開啟，是否會用多一倍電量？ 煮食時，很多時候都會同時開啟兩個爐頭，有些人會擔心會多用一倍電量，其實買電磁爐時可以先了解一下，因為當一個電磁爐兩個爐頭同時運轉至最大的話，電器Watt數會分散於兩個爐頭，事實上是不會超出總Watt數的。

7. 兩個爐頭開最大火炒菜，發現鑊氣不夠？ 有些人會想同時使用兩個爐頭煮食，如果兩個爐頭都以最大火炒菜，電量會平分，結果可能導致鑊氣欠奉，故通常兩個爐頭同時使用時，一邊是用作炒菜，另一邊則只用作煲湯。 8. 2000W電熱水煲與2000W電磁爐同時使用，會有危險嗎？ 如果兩者同時使用的話，你還是可以放下心頭大石，因為開啟一部2000W的電磁爐時，其實不會使用到高峰功率2000W，所以正常使用也不會有危險。

9. 開放式廚房一定要用電磁爐？ 開放式廚房也不一定要使用電磁爐，因為即使是開放式廚房，其實也可以使用明火煮食，只要室內符合《氣體安全條例》的通風標準就可以了。 10. 哪一款電磁爐不易被刮花？ 如果你的電磁爐表面有暗花的話，那就不會那麼容易被刮花，所以當你選擇電磁爐的時候，可以多留意一下挑選有暗花的電磁爐。

安全使用電器小貼士 如果要保障家居電器安全，選購電器時亦需要小心，很多人都會以划算作大前題，電器是使用愈長久愈好，感覺性價比更高。一般家居電器多數能使用超過5年，但電器壽命也有限。如果電器出現少許失靈，是可以作簡單修理，但電器始終要保養和更換。 舊式電器貌似可以省錢，毋須另購新款電器，但其實會因為老化問題而加大家居的耗電量，反而新款電器會持續改善慳電程度，也會提升功能，安全方面也更有保證，故電器適時替換才是更慳錢、更安全的做法。