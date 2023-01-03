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地產
2023-01-03 19:35:00

富豪酒店旗下虛擬綠色都市MetaGreen面世 完成任務可贏SAND幣高達5萬

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MetaGreen首階段落成之項目涵蓋酒店、商場、藝術公園及綠色表演空間，各個體驗區均設有不同主題的綠色生活體驗遊戲，以喚起大眾對環保生活的關注。

MetaGreen首階段落成之項目涵蓋酒店、商場、藝術公園及綠色表演空間，各個體驗區均設有不同主題的綠色生活體驗遊戲，以喚起大眾對環保生活的關注。

富豪酒店集團(078)早前於Animoca Brands旗下的The Sandbox Mega City 2購入一塊虛擬土地，建設首個綠色都市MetaGreen，有關項目之首階段將於下周四(12)面世，並且邀得恒生銀行、大華銀行(香港)City Super集團及南豐紗廠作合作夥伴，塑造多元綠色生態圈。MetaGreen首階段項目涵蓋酒店、商場、藝術公園及綠色表演空間，並將由今年112日至228日期間，用戶可登入MetaGreen完成所有指定任務後，即有機會以邊玩邊賺(Play-and-Earn)的方式，贏取The Sandbox獎池高達5萬元的SAND幣。

MetaGreen內的恒生銀行元宇宙分行，提供各種ESG投資知識外，亦有投資理財小遊戲，有機會贏取9999足金金牌等豐富獎品。 MetaGreen內的「大華銀行藝術空間」，展示了「大華銀行年度水墨藝術大獎」的得獎作品，而參與的玩家可協助非玩家角色(NPC)尋找遺失的藝術 品。 MetaGreen玩家可在City Super品牌吉祥物Chef Polar和MANUAL FACTORY Bear帶領下，於互動遊戲中體驗減塑減廢及廢物管理等小知識。 在MetaGreen透過南豐紗廠的尋寶遊戲，認識可持續時尚，完成指定任務後即可獲取獨有wearables，賺取高達150元電子優惠劵。

虛擬與現實中實踐綠色生活

富豪酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文表示，將與合作夥伴創建一個環保生態系統，以啟發消費者和企業支持去碳化及行為上的改變，透過MetaGreen讓用戶身歷其境，在寓教於樂的體驗中，得到線上線下的獎賞，同時鼓勵大眾在元宇宙及現實生活中實踐綠色生活。而The Sandbox營運總監和聯合創辦人Sebastien Borget稱，是次富豪在MetaGreen建設首個綠色都市，為元宇宙中更多以環保為主題的項目，建立創新的先例，並希望未來有更多以ESG主題相關項目進駐，以促進The Sandbox的環保及可持續發展。

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