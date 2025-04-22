富豪．山峯獨立屋連兩車位逾1.35億標售 呎價逾4.4萬｜沙田新盤

是次成交的20號獨立屋坐向正南，由地庫至天台樓高共5層，實用面積3,024方呎，花園面積1,834方呎。地下入口為前花園，連接著設有落地玻璃的廚房；而後花園則附設私人游泳池。屋內設有獨立升降機，可直達地庫停車場。頂層天台面積亦達585方呎，視野遼闊。

富豪物業代理董事衞振聲表示，「富豪．山峯」的獨立屋深受買家歡迎，當中接近九成已經售出。項目開售迄今套現超過46億元，展望豪宅市場今年走勢持續向好。

「富豪．山峯」外型時尚奢華，外牆以玻璃幕牆設計，配以大量的垂直綠化，面向270度無敵翠綠山巒景色，仿如置身世外桃園。項目由136個低密度分層住宅及24座獨立洋房組成。分層住宅樓高11層，合共設有7座，面積由約1,600至3,300方呎不等，間格多元化。部分特色單位設有私家花園或特大花園平台；而部分頂層特色戶更設有私人泳池或按摩池。此外，戶戶均設有獨立電梯大堂(地下單位除外)，私隱度極高；而24座獨立洋房的實用面積則由約2,200至5,000方呎不等。大部分洋房內設有私人升降機，當中面積最大的洋房更備有逾40呎長的私家泳池；整個項目設有193個住客車位。