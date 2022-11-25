寓新里程｜啟德海灣半島地段標誌首登場

參與聯營公司的9間發展商，目前共有7個項目獲批預售樓花同意書，涉及單位數目達4,947伙；其中由會德豐、恒地、新世界及帝國集團合作發展的MIAMI QUAY I已於9月中開售。

上述的9間發展商包括華懋集團、中國海外(688)、帝國集團、遠東發展(035)、恒基地產(012)、嘉華國際(173)、新世界發展(017)、新鴻基地產(016)及會德豐地產。其他在跑道區亦持有項目的發展商，包括長江實業集團(1113)、華潤置地(1109)及保利置業(119)就未見參與。

「海灣半島」的標誌以海、陸為設計主軸，展現地段的獨特優勢。聯營公司指，將於下月上旬舉行慈善維港遊，邀請保良局超過200位兒童及其家人免費乘坐觀光船同遊維港。

由9間發展商聯手、於今年7月中成立的非牟利私營公司「啟德跑道區私人發展有限公司」，將啟德跑道區打造為全新綜合多元化地段「Park Peninsula」，昨日正式公布中文名稱為「海灣半島」，而地段標誌亦首度登場，寓意展開一個全新里程。

利奧坊．壹隅增優惠 買家可獲樓價1%折扣

市區新盤增優惠吸客，恒地大角咀利奧坊．壹隅推出冬季節日優惠，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，項目昨日更新價單，由下周一起，買家可享「冬季折扣」優惠，獲樓價1%折扣。另推出「冬季傢俬津貼現金回贈」優惠，購買指定標準單位之買家，可獲樓價2%或3%現金回贈。利奧坊．壹隅累售210伙，佔可發售單位約82%，套現逾13億元。

中原推「租貸易」預繳租金計劃

中原地產與中原按揭昨宣布推出「租貸易」創新貸款預繳租金計劃，中原按揭董事總經理王美鳳稱，即日起中原地產租客可透中原按揭申請「租貸易」，申請流程電子化快捷簡便，租客可獲即時AI極速線上批核，免入息證明及手續費，計劃可連按金及佣金一併借貸，亦可享首月毋須還款，每月平息低至0.081厘，客戶可自選貸款額和還款期，還款期最長達84個月。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，相信計劃有助帶動租賃成交，「租貸易」以低息為租客提供租金貸款，令資金可更靈活運用，亦相信可吸引業主提供租金優惠，而業主亦一次過收取一年租金，屬雙贏局面。