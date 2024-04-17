寶翠灣1號獲內地客組團連掃3伙 涉資逾1500萬｜一手成交

樓市撤辣後購買力大爆發，一手市場不乏內地客蹤影。新藝控股旗下坪洲「寶翠灣1號」於昨日(16日)促成3宗交易，均為地下連花園的單位，總成交金額達1,504.47萬元。據悉，買家均為內地客，受惠於政府的全面撤辣措施，繼而選擇火速入市。 售出的單位為H27、H29、及H30號屋，其中H30號屋屬重售單位，實用面積470方呎，連191方呎花園，成交價525.74萬元，呎價11,174元；H29號屋實用面積474方呎，連191方呎花園，以529.62萬元售出，呎價11,184元。H27號屋實用面積424方呎，連155方呎花園，成交價449.11萬元，呎價10,589元。

新藝控股執行董事陳思遠表示，是次出售的3伙單位均為地下連花園的單位，可見該戶型備受追捧，現已僅餘3伙同戶型單位待售。項目於撤辣迄今累計沽出7伙，套現逾8,470萬元，不排除日後將調整優惠政策。