寶翠灣1號示範單位｜1438呎現樓海景別墅 多玻璃大窗享自然光(多圖有片)｜坪洲新盤

新藝控股旗下坪洲「寶翠灣1號」提供3個現樓示範單位，分別為連家具的5號屋，實用面積1,438方呎，三房三套連工人房間隔，另設654方呎花園及552方呎天台；以及交樓標準的25號屋及29號屋，實用面積分別為737方呎及474方呎，三房一套間隔及兩房間隔。 其中，5號屋屬全海景花園別墅，樓層與樓層之間最高達3.15米，寬敞開揚的空間適合大家庭居住。單位採用大量玻璃大窗，壯闊開揚，傲人海景盡收眼底。單位全屋布置以柔和色調為主軸，搭配不同深淺不一的家品連貫各空間，用色涇渭分明，洋溢著大宅矜貴非凡格調。單位玄關位置寬闊，住戶可隨意擺放鞋櫃及置物櫃，增加收納空間。大門側設有客廁，地板以淺色雲石紋磚鋪砌，配備坐廁、洗手盆、鏡面櫃及淺木色儲物櫃。單位另備有工人房，空間四正。

客飯廳整體以色調柔和的杏色系及原木色為基調，地板以淺色雲石紋磚鋪砌，呈現溫馨雅緻的風格。飯廳放置深色調的四人圓餐桌，檯面採用深色石紋設計，配備深灰色的布藝餐椅，襯上充滿藝術格調的銀色金屬吊燈，展現時尚型格風格。客廳擺放花灰色布藝 L 型梳化，襯上同色系的毛呢抱枕以及寶石藍的絨面抱枕，配以灰藍色的長形地毯，中間擺放大小不一的圓型茶几後空間仍綽綽有餘，一旁更放置兩張顏色鮮艷的橙色毛絨椅子，客廳整體色調深淺交錯，相互襯托。客廳的另一端放置啡色檯面的地櫃，綴以動物造型藝術裝飾品及不同風格的藝術畫作，打造時尚精緻的魅力。客飯廳連接偌大花園，採用落地玻璃門設計，大大提高客飯廳採光度之餘，亦延伸室內空間，另可於花園放置戶外舒適椅及小茶几，為住戶提供一個休閒憩息的室外空間。

⇊ 寶翠灣 1 號 5 號屋 ｜ 1438 方呎三房 ⇊

單位採用梗廚設計，間隔方正實用，提供寬敞的烹調空間，住戶能夠盡享入廚的樂趣。廚房的工作檯面呈 L 形，以深灰色雲石紋檯面鋪砌，廚房提供一系列廚房家電組合，包括抽油煙機、三爐頭煤氣煮食爐及雪櫃等，設備一應俱全，同時設有多組淺色木紋設計廚櫃，締造井然有序的生活。廚房更附設酒櫃，方便住戶貯藏心中所愛，獨享尊貴的品味生活。廚房設計匠心獨運，配以玻璃窗戶，提高採光度同時亦能為住戶引景入室，戶外醉人景致一覽無遺。

主人套房備有偌大玻璃窗吸納自然光線，提升採光度，住戶更盡享開揚海景，享受悠閑生活空間。睡房運用雅緻的淺木色為主調，擺放雙人大床後仍可三邊落床。近門位置設有一張深色書桌，擺放花灰布藝靠椅，方便戶主處理文書工作。主人套房另一端放置木紋落地衣櫃，內設多個層板及掛架，雅緻實用。主人房浴室地板及洗手盆檯面分別以深淺不一的雲石紋磚鋪砌，設備齊全，設有五件頭浴室配備，包括雙洗手盆、坐廁、浴缸、淋浴間，更有鏡櫃及儲物櫃，打造舒適愜意的私人浴室空間。