將軍澳兩屋苑業主損手離場 最傷帳面輸12%｜二手蝕讓

二手交投逐步回升，惟市場上仍錄得不少蝕讓個案，將軍澳日出康城繼續有份。半新盤SEA TO SKY一個高層兩房，原業主持貨約3年，帳面虧損93萬元或約12%離場。 中原地產高級分區營業董事柯勇表示，日出康城8期SEA TO SKY 2座高層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，採開放式廚房設計。單位坐向東南方，向清靜內園及開揚市景，以685萬元易手，呎價約14,700元。據悉，原業主於2020年7月以778萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面損失93萬元，單位期內貶值約12%。

四房上月底勁蝕近 380 萬轉手 資料顯示，SEA TO SKY持續錄得蝕讓個案，包括3座高層A室，實用面積約1,054方呎，屬四房雙套廁間隔，坐擁單邊海景，上月底以1,600萬元沽出，呎價約15,181元。原業主於2021年4月以近1,980萬元一手購入單位，持貨約兩年半，帳面虧損近380萬元或約19%。 即睇日出康城SEA TO SKY放盤 (House730)