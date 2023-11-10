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地產
2023-11-10 07:00:00

將軍澳兩屋苑業主損手離場 最傷帳面輸12%｜二手蝕讓

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將軍澳兩屋苑業主損手離場 最傷帳面輸12%｜二手蝕讓

將軍澳兩屋苑業主損手離場 最傷帳面輸12%｜二手蝕讓

二手交投逐步回升，惟市場上仍錄得不少蝕讓個案，將軍澳日出康城繼續有份。半新盤SEA TO SKY一個高層兩房，原業主持貨約3年，帳面虧損93萬元或約12%離場。

中原地產高級分區營業董事柯勇表示，日出康城8SEA TO SKY 2座高層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，採開放式廚房設計。單位坐向東南方，向清靜內園及開揚市景，以685萬元易手，呎價約14,700元。據悉，原業主於20207月以778萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面損失93萬元，單位期內貶值約12%

四房上月底勁蝕近380萬轉手

資料顯示，SEA TO SKY持續錄得蝕讓個案，包括3座高層A室，實用面積約1,054方呎，屬四房雙套廁間隔，坐擁單邊海景，上月底以1,600萬元沽出，呎價約15,181元。原業主於20214月以近1,980萬元一手購入單位，持貨約兩年半，帳面虧損近380萬元或約19%

即睇日出康城SEA TO SKY放盤 (House730)

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將軍澳兩屋苑業主損手離場 最傷帳面輸12%｜二手蝕讓

將軍澳峻瀅1期現時有約88個放盤，最低入場費約600萬元起。(資料圖片)

峻瀅兩房6年跌價逾6%

利嘉閣地產將軍澳廣場分行首席聯席董事溫錦華稱，將軍澳峻瀅11座中層C室，實用面積約498方呎，屬兩房間隔，外望開揚翠綠山景。

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溫錦華透露，買家早前經利嘉閣真盤源平台尋找心儀單位，鍾情屋苑位置自成一隅，環境幽靜，景觀優美，且間隔實用合適，遂向業主洽商議價，成功以605.8萬元購入，呎價約12,165元。

據悉，原業主在2017年以約648萬元買入單位，持貨約6年，現轉手帳面虧損42.2萬元，單位期內跌價約6.5%。溫錦華補充，屋苑現時有約88個放盤，最低入場費約600萬元起。

即睇將軍澳峻瀅放盤 (House730)

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