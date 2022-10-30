將軍澳兩屋苑錄低價成交！都會駅三房劈288萬轉手 樓價回到2017年

二手氣氛欠佳，將軍澳區續現低價成交個案。其中都會駅2期城中駅最新錄得三房單位勁劈288萬元轉手，成交價重返2017年水平。

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，上述單位為城中駅10座中層E室，實用面積約651方呎，三房套間隔，坐向西北，享開揚景。今年5月以1,100萬元放盤，最終以812萬元成交，屬2017年後新低，放盤約5個月累減288萬元或約26.2%，呎價約12,473元。

參考銀行對單位網上估價為941萬元，現成交價較估價低129萬元或約13.7%。不過，原業主於2012年4月以538萬元購入單位，持貨約10年半，現轉手帳面獲利274萬元，單位期內升值約51%。至於屋苑本月暫錄12宗成交，平均呎價約13,955元。

緻藍天三房成交價見 2020 年後低

伍錦基指，同區日出康城緻藍天3座低層RC室，實用面積約735方呎，三房間隔，坐向東南，享市景及內園景。今年9月開價1,038萬元，連番調整叫價後，最後以880萬元沽出，累減158萬元或約15.2%，呎價約11,973元。撇除疑似事故單位成交，成交價屬屋苑2020年後新低。

參考銀行對單位網上估價為930萬元，現成交價較估價低50萬元或約5.4%。原業主於2015年4月以601.3萬元購入單位，持貨約7年半，現轉手帳面獲利278.7萬元，單位期內升值約46.3%。至於屋苑本月暫錄4宗成交，平均呎價約12,674元。