將軍澳兩房公屋放盤半年勁減27% 跌穿200萬 居屋富康花園兩房創6年新低

近期多區獲白居二買家趁低吸納，連帶二手公屋亦獲垂青，新近將軍澳寶林邨錄「白居二」買家入市個案，兩房單位售價跌穿200萬元低位。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，一名區外白居二買家成功以199萬元，入市寶林邨寶寧樓中層34室，單位實用面積355方呎，兩房一廳開則，外望開揚園景。業主於本年6月放盤叫價280萬元，近日調整叫價至220萬，獲買家以199萬元承接，累減81萬元，減幅達27%，折合實用呎價低見5,606元(居二價)的近年低位。至於原業主於2013年以約24.4萬(未補地價)購入物業至今，現售出帳面獲利174.6萬元，單位9年間大幅升值7.1倍。

富康花園兩房 308 萬沽 返 2016 年水平

另外，同區富康花園9座高層E室，最新亦獲白居二買家以308萬購入。魏仕良稱，單位實用面積431方呎，採兩房一廳間隔，望單車館公園景，業主於上月放盤開價380萬元，現獲白居二買家以308萬元承接，減價72萬，減幅達18%，實用平均呎價7,146元。屋苑於2016年8月曾錄10座高層A室兩房戶成交，實用面積同屬431方呎，當時以綠表價303萬元成交，是次最新造價與6年前成交價相若。