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2022-12-13 18:45:00

將軍澳兩房公屋放盤半年勁減27% 跌穿200萬 居屋富康花園兩房創6年新低

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將軍澳寶林邨中層兩房單位最新以199萬元沽出，呎價低見5,606元(居二價)，屬近年低位。(網上截圖)

將軍澳寶林邨中層兩房單位最新以199萬元沽出，呎價低見5,606元(居二價)，屬近年低位。(網上截圖)

寶林邨兩房199萬易主 呎價低見5600

近期多區獲白居二買家趁低吸納，連帶二手公屋亦獲垂青，新近將軍澳寶林邨錄「白居二」買家入市個案，兩房單位售價跌穿200萬元低位。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，一名區外白居二買家成功以199萬元，入市寶林邨寶寧樓中層34室，單位實用面積355方呎，兩房一廳開則，外望開揚園景。業主於本年6月放盤叫價280萬元，近日調整叫價至220萬，獲買家以199萬元承接，累減81萬元，減幅達27%，折合實用呎價低見5,606(居二價)的近年低位。至於原業主於2013年以約24.4(未補地價)購入物業至今，現售出帳面獲利174.6萬元，單位9年間大幅升值7.1倍。

將軍澳居屋富康花園兩房獲白居二買家以308萬元承接，造價返回6年前屋苑入場價。(資料圖片)

將軍澳居屋富康花園兩房獲白居二買家以308萬元承接，造價返回6年前屋苑入場價。(資料圖片)

富康花園兩房308萬沽 2016年水平

另外，同區富康花園9座高層E室，最新亦獲白居二買家以308萬購入。魏仕良稱，單位實用面積431方呎，採兩房一廳間隔，望單車館公園景，業主於上月放盤開價380萬元，現獲白居二買家以308萬元承接，減價72萬，減幅達18%，實用平均呎價7,146元。屋苑於20168月曾錄10座高層A室兩房戶成交，實用面積同屬431方呎，當時以綠表價303萬元成交，是次最新造價與6年前成交價相若。

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