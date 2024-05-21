將軍澳天晉兩房轉手蝕169萬 廿四孝父母買入先投資 日後作子女結婚禮物｜二手蝕讓

二手樓價走勢回軟，有廿四孝父母把握時機出動購入將軍澳天晉一個兩房單位，打算先作投資，日後子女長大後用作「結婚禮物」；而原業主持貨約6年，帳面損失169萬元或約15.5%離場。

利嘉閣地產將軍澳(坑口區)分區董事蔡庭勇稱，天晉6座極高層D室，實用面積約536方呎，兩房間隔，外望開揚景致。原業主以980萬元放售單位，經積極議價後，終以923萬元成交，累減57萬元或約5.8%，呎價約17,220元。

最初計劃物色區內四房大戶

蔡庭勇指，買家本身居住於將軍澳站屋苑，覺得樓市回調至現水平已差不多，決定入手；最初計劃於區內物色四房大戶，但與家人商量後，宜先購入兩房單位作投資，等日後子女長大後用作結婚自住。早前透過利嘉閣真盤源平台搵樓，經參觀數個屋苑後，鍾情名牌發展商旗下天晉系列，心儀上述單位位處高層，環境開揚，遂向業主洽購。