將軍澳寶琳路大型地盤放售 具潛力發展電動車充電設施 市值3800萬

地盤為丈量約份第401約地段453號餘段，位置優越，出入口直接連接寶琳路，距離港鐵寶琳站僅約兩分鐘車程，往來各區十分便利。根據《將軍澳分區計劃大綱圖》，該地段被劃為「綠化地帶」，第二欄所載用途涵蓋加油站；加上地盤空間寬敞，可靈活分階段發展，是發展電動車充電站的理想選址，預計可安裝不少於20支充電樁。

仲量聯行獲委任為獨家代理，以招標形式放售位於將軍澳寶琳路的大型地盤。該地盤佔地約24,703方呎，原用作建築材料存放用途，現具供電條件及靈活規劃潛力，適合發展為電動車充電站。該地盤截標日期為2026年1月28日(星期三)下午3時正，市場估計市值約3,800萬元。

政策層面亦為發展充電站提供有利條件。根據《大綱圖》註釋，如臨時用途（為期不超過五年），毋須根據《城市規劃條例》第16條向城市規劃委員會提出規劃許可申請，僅需向地政總署申請暫時豁免租契書以變更地段用途，大大提升項目短期啟動的靈活性。此外，電動車充電站契合香港政府推動綠色交通的政策方向，並可受惠於相關政策補貼，現時每枝高速充電樁(100kW或以上)的津貼為10萬元，加上政府有基建支援，進一步提升項目發展可行性。

再者，相較於傳統工業用地，該地盤地價相對較低，結合其地理優勢、政策支持及規劃彈性，極具轉化為高價值電動車基建的發展潛力。