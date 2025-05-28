熱門搜尋:
端午節2025 曼聯訪香港 新店關注組 SIERRA SEA 網上熱話 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-05-28 08:30:00

將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況

分享：
將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況

將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況

近期居屋市場交投平穩，部分業主為求加快出貨願擴大議價空間，將軍澳連錄居屋減價成交個案。

世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，唐明苑唐富閣(C)中層2室，實用面積約601方呎，三房間隔，單位坐向西南，外望市景，內櫳附有靚裝修。

據了解，單位於去年6月放盤，開價600萬元，最終累減84萬元或約14%，以516萬元獲綠表客承接，呎價約8,586元。原業主於2010年以197萬元(未補地價)購入物業，持貨約15年，現轉售帳面獲利319萬元或約1.6倍離場。

adblk5

資料顯示，唐明苑位於將軍澳唐明街15號，鄰近港鐵將軍澳站，1999年入伙，共有3座，提供1,920伙。

⇊直擊唐明苑唐富閣(C)中層2室⇊

將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況 將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況 將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況 將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況 將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況 將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況 將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況 將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況 將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況 將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況

廣明苑三房放盤4個月降價13%

魏仕良指，廣明苑廣昌閣(A)中層2室，實用面積約601方呎，三房間隔，單位坐向南。

據了解，單位於今年1月放盤，叫價480萬元，最終累減65萬元或約13.5%，以415萬元沽出，呎價約6,905元。原業主於1998年以130.4萬元(未補地價)購入物業，持貨約27年，現轉售帳面獲利284.6萬元或近2.2倍離場。

資料顯示，廣明苑位於將軍澳寶康路108號，1998年入伙，共有7座，提供4,256伙。

adblk6
將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況 將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況 將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況 將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況 將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能