將軍澳居屋現減價潮！唐明苑靚裝戶放盤1年終劈84萬沽(多圖)｜二手市況

近期居屋市場交投平穩，部分業主為求加快出貨願擴大議價空間，將軍澳連錄居屋減價成交個案。

世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，唐明苑唐富閣(C座)中層2室，實用面積約601方呎，三房間隔，單位坐向西南，外望市景，內櫳附有靚裝修。

據了解，單位於去年6月放盤，開價600萬元，最終累減84萬元或約14%，以516萬元獲綠表客承接，呎價約8,586元。原業主於2010年以197萬元(未補地價)購入物業，持貨約15年，現轉售帳面獲利319萬元或約1.6倍離場。