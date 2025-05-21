將軍澳屋苑業主連環損手 最傷6年前「接火棒」慘輸850萬沽貨｜二手市況

二手樓價繼續尋底，市場仍以減價及蝕讓成交為主，將軍澳區近日錄得多宗業主損手離場個案，其中藍塘傲一個單號洋房以約4,750萬元連車位沽出，原業主持貨約6年，帳面慘輸約850萬元或15%。
市場消息指，上述藍塘傲單號洋房，實用面積約2,230方呎，連524方呎花園及673方呎天台，屬三房三套連工人房間隔。原叫價5,000萬元，放盤約五個月，最終以4,750萬元連車位沽出，呎價約21,300元，屬市價成交。
據悉，買家為外區客，鍾情單位外望海濱公園景及海景，加上單位曾是裝修示範單位，配備全屋傢俬及精緻裝修，睇樓一次即果斷議價入市。原業主於2019年以5,600萬元購入單位，持貨約6年，是次轉手帳面虧損約850萬元或15.2%。
東港城3日4宗成交
中原地產將軍澳廣場第一分行高級分區營業經理何俊傑指，東港城過去3天連錄4宗二手買賣，交投暢旺，本月交投量增至7宗，平均實用呎價約12,350元。
其中第3座中低層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以588萬元易手，呎價約12,618元。原業主於2020年以720萬元買入單位，持貨約5年，現沽貨帳面損失132萬元，單位期內跌價約18.3%。
新都城兩房8年蒸發17%
中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪稱，寶琳站新都城本月迄今暫錄約7宗交投，與上月同期一樣，平均實用呎價最新報12,648元。
關偉豪續稱，新都城2期7座低層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔。單位坐向東北方，外望翠綠開揚景致，以520萬元售出，呎價約11,791元。據了解，原業主於2017年以626.8萬元購入單位，持貨約8年，現轉手帳面蝕106.8萬元，單位期內蒸發17%。