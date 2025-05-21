將軍澳屋苑業主連環損手 最傷6年前「接火棒」慘輸850萬沽貨｜二手市況

二手樓價繼續尋底，市場仍以減價及蝕讓成交為主，將軍澳區近日錄得多宗業主損手離場個案，其中藍塘傲一個單號洋房以約4,750萬元連車位沽出，原業主持貨約6年，帳面慘輸約850萬元或15%。

市場消息指，上述藍塘傲單號洋房，實用面積約2,230方呎，連524方呎花園及673方呎天台，屬三房三套連工人房間隔。原叫價5,000萬元，放盤約五個月，最終以4,750萬元連車位沽出，呎價約21,300元，屬市價成交。

據悉，買家為外區客，鍾情單位外望海濱公園景及海景，加上單位曾是裝修示範單位，配備全屋傢俬及精緻裝修，睇樓一次即果斷議價入市。原業主於2019年以5,600萬元購入單位，持貨約6年，是次轉手帳面虧損約850萬元或15.2%。