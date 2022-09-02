將軍澳新盤｜九建：海茵莊園延期交樓 受累疫情令施工人手不足及材料運送延誤

由九龍建業(034)發展、位於將軍澳石角路1號的海茵莊園，於周二(8月30日)宣布由於在建築期間因惡劣天氣及疫情等因素，而延遲了有關建築工程，將完工日期延至明年3月31日，即較原定預計入伙日期延遲7個月。發展商最新表示，明白項目延期交樓或會引起買家之關注及疑慮，故特此作出以下聲明及回覆：

1. 發展項目認可人士於2022年8月26日發出延期證明書後，公司已迅即指示代表律師草擬並於2022年8月30日向所有買家發出書面通知。上述安排符合買賣合約第4(3)(b)條下賣方必須於證明書日期14天內發出通知的規定，並不存在任何隱瞞或欺騙。認可人士已在其延期證明書中表示，是次212天（約7個月）的延期完全是基於整個發展項目建築期間的惡劣天氣及不可抗力事件，兩者均為買賣合約下容許的原因 。據公司所知，所述之不可抗力事件包括（但不限於）因疫情所致的施工人手不足及去年12月至今年4月期間因內地封關或封區所致之建築及裝修材料運送延誤。

2. 事實上，發展項目早於2022年1月份已取得由屋宇署發出的「佔用許可證」（俗稱入伙紙），代表建築物已按照經批准圖則落成。公司一直以如期交樓為目標，在本公司與認可人士及承建商的共同努力下，現時發展項目範圍內的大部分工程（包括單位及公用部分的裝修等）進入最後階段。惟截止2022年8月底，公司仍未能與相關政府部門就發展項目地契規定要求興建的兩條行人天橋落實施工方案和日期。公司目前正積極與地政總署商討及尋求解決辦法，務求盡早取得「合格證明書」或「轉讓同意書」並將住宅物業交付予各位買家。就此，公司將會適時再向各位買家交代進度。

3. 由於是次延期為買賣合約下容許之安排，故公司不會提供補償或取消交易方案。住宅物業之買賣將會按照合約條款進行。如買家就申請按揭有任何疑問，應直接聯絡相關銀行或財務機構查詢。

4. 另外有關現場工程問題，公司已將相關問題轉交承建商跟進處理，確保交樓水平能令各位買家滿意。