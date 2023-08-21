將軍澳新盤｜海茵莊園增折扣至逾30% 單日連沽7伙 吸金逾3500萬

一手市場再有新盤餘貨減價吸客，九龍建業(034)將軍澳已屆現樓新盤「海茵莊園」推出17伙於昨日(20日)發售，九龍建業(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳表示，項目今年銷情持續，今年已累售257伙，套現約14億元，眼見近日樓市回暖，大批剛性需求買家湧現，同區亦有新盤準備推售，故此特別推出一批精選單位，同時亦將開放全新現樓示範單位及一連串宣傳活動，亦會同時推出更多精選單位供買家選購。

該盤昨日推售的17伙，包括1伙開放式，實用面積222方呎，售價約382.7萬元；另外16伙為一房，實用面積287至289方呎，售價介乎490.9萬至499.4萬元。發展商表示，單日錄得7宗成交，戶型涵蓋開放式、一房及兩房連儲物室單位，套現逾3,500萬元，成交價由394.4萬元至705.4萬元，呎價介乎17,097元至18,344元。

當中售價最高單位為2座22樓D9室，實用面積402方呎，兩房間隔，成交價705.4萬元，呎價17,547元。售價最低單位為1座25樓B5室，實用面積215方呎，開放式間隔，成交價394.4萬元，呎價18,344元。據悉，該盤本月售出12伙，套現逾6,300萬元。