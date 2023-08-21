將軍澳新盤｜海茵莊園增折扣至逾30% 單日連沽7伙 吸金逾3500萬

一手市場再有新盤餘貨減價吸客，九龍建業(034)將軍澳已屆現樓新盤「海茵莊園」推出17伙於昨日(20日)發售，九龍建業(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳表示，項目今年銷情持續，今年已累售257伙，套現約14億元，眼見近日樓市回暖，大批剛性需求買家湧現，同區亦有新盤準備推售，故此特別推出一批精選單位，同時亦將開放全新現樓示範單位及一連串宣傳活動，亦會同時推出更多精選單位供買家選購。
該盤昨日推售的17伙，包括1伙開放式，實用面積222方呎，售價約382.7萬元；另外16伙為一房，實用面積287至289方呎，售價介乎490.9萬至499.4萬元。發展商表示，單日錄得7宗成交，戶型涵蓋開放式、一房及兩房連儲物室單位，套現逾3,500萬元，成交價由394.4萬元至705.4萬元，呎價介乎17,097元至18,344元。
當中售價最高單位為2座22樓D9室，實用面積402方呎，兩房間隔，成交價705.4萬元，呎價17,547元。售價最低單位為1座25樓B5室，實用面積215方呎，開放式間隔，成交價394.4萬元，呎價18,344元。據悉，該盤本月售出12伙，套現逾6,300萬元。
額外推出3項置業優惠 單位最高折扣可達32%
「海茵莊園」早前更新價單，額外推出3項置業優惠，分別為「大激賞住宅物業」優惠、「感謝祭住宅物業」優惠 ，以及「限定住宅物業」優惠，購入特定單位，分別可獲樓價27%、28%，以及20%的折扣，連同買家使用75天現金付款扣減樓價2%，即特定單位買家可享最高30%折扣，與項目於2021年首輪推出時僅提供3%折扣相比，相差達27%。若買家不選擇「傢俬津貼」優惠，更可獲得樓價2%折扣，即最高折扣率可高達32%。
以2座27樓A7室為例子，實用面積289方呎，一房間隔。價單定價為729.6萬元，於2021年10月最高折扣率為3%，當時折實售價707.71萬元。如今該單位折扣率最高32%，即折實售價496.1萬元，即單位大幅降價約211.58萬元。