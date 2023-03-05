將軍澳新盤｜海茵莊園夥中原推首兩年「收租保」優惠

九龍建業(034)將軍澳海茵莊園已屆現樓，早前開放全新現樓裝修示範單位予公眾參觀，發展商透露部署加推新一批單位應市。為配合銷售部署，中原地產聯同中原金融集團為買家送出收租保優惠。由即日起至本月31日，經中原地產購入海茵莊園的首20名買家，於物業入伙後，經中原地產獨家放租，並經中原地產租出的業主，尊享首2年「中原收租保」保險計劃，總值高達3.92萬元。優惠先到先得，送完即止。

海茵莊園 2 月錄 36 個租賃成交 呎租達 44 元

中原地產將軍澳高級資深營業董事譚桂貞表示，將軍澳近年有多個新盤相繼落成及入伙，加上社區發展成熟，吸引買家及租客進駐。將軍澳2月份全月錄得491宗租務成交，按月增13%，更創5個月新高，其中海茵莊園錄得36宗租租務成交，平均實用呎租達44元，為康城區之冠。海茵莊園已屆現樓，可即買即住或或即買即放租，吸引力十足。