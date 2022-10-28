將軍澳新盤｜海茵莊園獲批滿意紙 將分批通知業主交樓安排

由九龍建業(034)發展、位於將軍澳石角路1號的海茵莊園已正式獲批滿意紙，項目日前已舉辦亮燈儀式，並正式啟動交樓程序，將會開始分批發信通知業主進行交樓安排。

該盤原定關鍵日期為8月31日，不過發展商以由於在建築期間因惡劣天氣及疫情等不可抗力的原因，宣布關鍵日期推遲至明年3月31日。

九建(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳表示，海茵莊園會所「The Manor」由多個部分組成，室內面積合共約2萬方呎，加上室外約9,000方呎空間及約2萬方呎綠化園林，提供室內外10多項設施，動靜兼備。會所另提供約25米長園林戶外泳池，加上兩旁的大型綠化草地及園林設施，令不同住戶無論向外以至向內均可以享有優美景致。

至於兩座住宅大樓亦相距一段距離，保障私隱之餘亦沒有居於都市中的局促感。會所其餘設施亦分布於「The Manor」及兩座大樓的地下位置，包括室內籃球、羽毛球及乒乓球場；擁有Virtual Fitness and Yoga Room，以及新穎的Ninja Warrior Fitness Play Room設備；亦有年輕人喜愛的KOL直播房、Game Room及Karaoke Room；以及因應近年Work From Home生態而建的Work Station共享工作室等。

海茵莊園由兩座38層高住宅大樓組成，提供1,556伙，戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式及一房單位佔逾九成，開放式單位最細面積僅183方呎。