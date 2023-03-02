將軍澳新盤｜海茵莊園2月沽81伙 吸金逾4.6億 部署下周加推

已屆現樓的九龍建業(034)將軍澳海茵莊園，九建(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳小姐表示，項目於2月份售出81伙，包括9伙開放式，61伙一房及11伙兩房，套現逾4.6億元。全盤迄今售出647伙，套現約36億元，平均成交呎價約2萬元。

陳淑芳指，九龍建業非常高興與中華電力合作，推動低碳綠色生活，海茵莊園屬集團旗下的第一個大型「全電家居」住宅項目，精心挑選單位的用料及引入科技，達致節能並減少碳排放。未來集團亦會繼續持續探索新的綠能建築方式及可持續發展融入各項目之中，繼續積極推動實現低碳智慧城市生活。

「全電家居」將成為大趨勢

中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜表示，海茵莊園住宅單位採用全電配置，會所宴會廳採用全電廚房，並在停車場裝設電動車充電器，令整個屋苑更加低碳環保；相信「全電家居」將成為大趨勢，集團會繼續協助和鼓勵更多發展商發展「全電家居」，協助香港在2050年前達致碳中和的願景。

中華電力客戶成功及銷售總監盧志華稱，中電已在海茵莊園安裝智能電錶，住戶可以隨時隨地用中電手機App，實時監察4小時前的每小時用電量，從中瞭解家居用電模式；為進一步推廣慳電減碳，中電將會在4月與九龍建業合作，於海茵莊園內設置攤位向住戶推廣慳電貼士，以及鼓勵住戶參加中電的慳電活動。

即睇將軍澳新盤海茵莊園最新資訊 (House730)