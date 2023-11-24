將軍澳本月錄96宗成交 東港城兩房業主3年料實輸144萬｜二手市況

將軍澳區本月二手交投略為加快，區內代理透露，該區本月迄今暫錄得96宗二手買賣，對比上月同期的82宗，增加14宗或約17%；惟當中仍見蝕讓個案，東港城兩房新近以610萬元沽出，原業主持貨約3年，帳面虧損103.8萬元或約14.5%，計及使費恐實蝕約144萬元。
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，東港城7座低層B室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望內園池景，以610萬元易手，呎價約13,175元。
原業主2020年713.8萬入市
鄧達榮透露，買家為上車客，早前經利嘉閣真盤源平台尋覓心水放盤。買家鍾情上址屋苑位置優越，基座已為商場，附近生活配套十分完善，且單位間隔合用，景觀優美，於是向業主洽購。據悉，原業主於2020年以約713.8萬元買入單位，持貨約3年，現轉手帳面貶值103.8萬元或約14.5%；計及使費，恐實蝕約144萬元離場。
同類高層戶年初賣688萬
翻查資料，實用面積及間隔相若的同座高層B室，於今年初以688萬元易手，呎價約14,860元。鄧達榮補充，東港城現有約70個放盤，最低入場費約640萬元起。
The Parkside四房1800萬易主
區內另一屋苑The Parkside 錄得一宗大單位成交，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇稱，單位為1座低層A室，實用面積約1,087方呎，採四房套房間隔，另設工人套房。單位坐向西南方，向街景，以1,800萬元易手，呎價約16,559元。
據了解，原業主於2015年以1,394萬元購入單位，持貨約8年，現轉手帳面獲利406萬元，單位期內升值約29%。