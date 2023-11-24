將軍澳本月錄96宗成交 東港城兩房業主3年料實輸144萬｜二手市況

將軍澳區本月二手交投略為加快，區內代理透露，該區本月迄今暫錄得96宗二手買賣，對比上月同期的82宗，增加14宗或約17%；惟當中仍見蝕讓個案，東港城兩房新近以610萬元沽出，原業主持貨約3年，帳面虧損103.8萬元或約14.5%，計及使費恐實蝕約144萬元。

原業主 2020 年 713.8 萬入市

鄧達榮透露，買家為上車客，早前經利嘉閣真盤源平台尋覓心水放盤。買家鍾情上址屋苑位置優越，基座已為商場，附近生活配套十分完善，且單位間隔合用，景觀優美，於是向業主洽購。據悉，原業主於2020年以約713.8萬元買入單位，持貨約3年，現轉手帳面貶值103.8萬元或約14.5%；計及使費，恐實蝕約144萬元離場。

同類高層戶年初賣 688 萬

翻查資料，實用面積及間隔相若的同座高層B室，於今年初以688萬元易手，呎價約14,860元。鄧達榮補充，東港城現有約70個放盤，最低入場費約640萬元起。